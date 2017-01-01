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Ataşehir'de markete el yapımı patlayıcıyla saldırı

Ataşehir’de Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki bir market önüne bırakılan el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti

14 Mayıs 2017 Pazar, 09:24:27 Güncelleme: 09:26:15 AA

İstanbul Ataşehir'de, Ferhatpaşa Mahallesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde gece 01.30’da, cadde üzerinde açılışa hazırlanan bir marketin önüne bırakılan el yapımı patlayıcı patladı. Marketin camları kırılırken ihbar üzerine olay yerine ulaşan polisler, caddeyi araç trafiğine kapatıp, bölgeyi güvenlik çemberine alarak bomba imha uzmanları ve olay yeri inceleme ekiplerini çağırdı.

Detaylı inceleme yapan ekipler infilak etmemiş iki küçük tüp buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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