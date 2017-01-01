Muğla'daki kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi Muğla Büyükşehir Belediyesi araçlarına alınarak İzmir'e götürüldü. Adli Tıp Kurumundan cenazeleri teslim alanların göz yaşlarına hakim olamadıkları görüldü. Cenazeler İzmir'e götürülmeden önce Adli Tıp Kurumu önünde kazada hayatını kaybedenler için dua edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ve cenazelerin ailelere teslim edilmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla-Antalya karayolunun Sakargeçidi mevkisinde meydana gelen kazayla ilgili, Muğla Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin tamamlandığını söyledi.

Kaza yapan tur midibüsünün yola çıkışı kameralara yansıdı

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

24 kişi hakkında ölü muayenesi ve otopsi işlemi yaptıklarını belirten Topuz, "Şu anda ailelerine teslim edilmeyen 2 kişi kaldı. Onlar da aileleri tarafından sabah alınacak. Soruşturmamız devam ediyor." dedi.

Topuz, kazayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve işlemlerinin devam ettiğini dile getirdi.

Kaza nedeniyle 3 savcının görevlendirildiğine işaret eden Topuz, soruşturmanın ileriki safhasında tekrar değerlendirme yapacaklarını kaydetti.

Muğla-Antalya karayolunun Sakargeçidi mevkisinde şarampole yuvarlanan 03 FR 747 plakalı midibüs, yaklaşık 15 metre aşağıdan geçen karayoluna düşerek 35 AL 1645 otomobile çarpmıştı. Kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

Midibüste bulunan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubun Anneler Günü kapsamında dün sabah saatlerinde İzmir Buca'dan, Marmaris'e gitmek üzere hareket ettikleri öğrenilmişti.