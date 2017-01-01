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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan mesajını paylaştı

14 Mayıs 2017 Pazar, 13:04:00 Güncelleme: 13:09:07 HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Anneler Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sağlam bireylerin, büyük milletlerin, sağlıklı ilişkilere sahip toplumların arkasında güçlü bir annelik vardır. Anne koruyan, kollayan, kol kanat geren, evladının geleceği için kendini arka plana iten kişidir. Yemeyen yediren, giymeyen giydiren annelerimiz, şefkatin, merhametin, fedakarlığın timsalidir. Ömürlerini ailelerine vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum." mesajını paylaştı.

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