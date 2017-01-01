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Bakanlık tarafından 'yılın annesi' seçildi!

Muş'lu annenin 5 çocuğundan 3'ü zihinsel engelli olarak dünyaya geldi

14 Mayıs 2017 Pazar, 13:14:05 Güncelleme: 13:15:52

Muş'un Zafer Mahallesi'nde engelli 3 çocuğuyla yaşayan 60 yaşındaki Hanife Çelik, Valilik ve Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından 'Yılın Annesi' seçildi.

5 ÇOCUĞUNDAN 3'Ü ENGELLİ OLARAK DÜNYAYA GELDİ

DHA'nın haberine göre; Hanife Çelik'in 5 çocuğundan 3'ü zihinsel engelli olarak dünyaya geldi. İlk çocuğu Fatih'in 40, ikincisi Remziye'nin 38, Hüseyin'in de 31 yaşında olduğunu söyleyen anne Hanife Çelik zihinsel engelli çocukların dışında bir oğlu ve bir kızının olduğunu ve evlendiklerini kaydetti. Hayatını 3 zihinsel engelli çocuğuna adadığını belirten Hanife Çelik şunlanı anlattı:

"Doktorlar çocuklarımızın iyileşme umudu olmadığını söyledi. Üçünün de tüm ihtiyacını ben karşılıyorum. Bir gün bile 'of' demedim. Evlatlarım nedeniyle 40 yıldır bir komşumun kapısını çalmış değilim. Günümün 24 saatini onlarla geçiriyorum. Hem biz, hem de evlatlarımız akraba evliliğinin kurbanı oldu. Benim isteğim kimse akraba evliliği yapmasın. Bizim hatamızı çocuklarımız çekiyor. Bana göre hayatını ister engelli ister engelsiz olsun evlatlarına adayan tüm anneler yılın annesidir."

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