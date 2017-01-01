İstanbul Müftüsü açıkladı: Camilerin statüsü değişiyor

Sancaktepe'de katıldığı bir programda konuşan İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan anlaşma ile camilerin statülerinin değiştirileceğini açıkladı.



Yunus Emre Camii Eğitim ve Kültür Derneği'nin (YECDER) organize ettiği ve Sancaktepe Belediyesi, Medeniyet Yolcuları Vakfı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sancaktepe Müftülüğü ve İmam Hatipliler Derneği işbirliğinde düzenlenen "Uluslararası Din Görevlileri Sempozyumu"nun sekizincisi Sancaktepe Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

İHA'nın haberine göre; "Birlik ve Beraberliğin Oluşumunda Cami ve Din Görevlileri" konulu uluslararası sempozyuma İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı ve Medeniyet Yolcuları Vakfı Başkanı Mehmet Genç, din görevlileri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.



"CAMİLER SADECE NAMAZ KILINACAK YER OLARAK GÖRÜLÜYOR"



Birlik ve beraberliğin oluşumunda cami ve din görevlileri konusunda, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve çalışmalar yapanları bir araya getirerek, katılımcılar arasında bilgi alışverişinin sağlamasının amaçlandığı sempozyumun açılış konuşmaları bölümünde İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz salonda bulunanlara seslendi.

Camii ve insanlar arasındaki ilişkinin zaman içinde farklılık gösterdiğini belirten Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan anlaşma hakkında bilgiler verdi. Günümüzde insanların camiyi sadece namaz kılınacak yer olarak gördüğünü ifade eden Yılmaz konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



"Sekülerleştiğimiz süreçte hayat güneşin doğmasına ve vasati saatlere göre ayarlanmaya başlayınca cami ve cemaat ile alakamız azaldı. Cami sadece namaz için gidilen yer gibi anlaşılmaya başladı. Şimdi yeni bir gelişme oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müşterek bir anlaşma yaptılar. Bu anlaşmaya göre artık camilerimizin statüleri farklılaşıyor ve camilerimiz 6-7 gruba ayrılacak. Bulundukları mekanlara göre mahalle camileri, meydan camileri, çarşı camileri gibi 7 kadar grup var. Her grubun içinde bulunması gereken standart mekanlar olacak. Yani cami sadece namaz kılınan bir yer değil, gençlerin, kadınların, çocukların, yaşlıların, emeklilerin oturup konuşabilecekleri, okuyabilecekleri mekanları da ihtiva eder hale gelecek. Böylece yüksek binaların aralarındaki camilerimiz, apartmanda bunalan insanlarımızın eşiyle, çocuklarıyla birlikte gittiği ve orada her birine farklı imkanlar sunan mekanlar haline dönüşecek. Asrı Saadet'te olduğu gibi."



Müftü Yılmaz ayrıca din görevlilerinin de görevlerinin sadece namaz kıldırmak olmadığını da sözlerine ekledi.

Yılmaz, " Yapılan çalışmalar sonucunda din görevlilerimiz artık sadece namaz kıldırmakla sınırlı olmayan görevlerinin olduğunun farkına vardılar" dedi.

Sempozyuma ev sahipliği yapan Sancaktepe Belediyesi adına konuşan Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Medeniyet Yolcuları Vakfı Başkanı olan Mehmet Genç ise düzenlenen sempozyumun bir başarı hikayesi olduğunu kaydetti.

Bir mahalle camii derneğinin bu sempozyumu 8. defa düzenlediğini hatırlatan Genç, "Sancaktepe ilçemizin bir mahallesinde bir camimizin derneği 8. sempozyumunu gerçekleştiriyor ve bu konuyu uluslar arası boyuta taşımaya çalışıyor. Bundan bizim mutluluk duymamız lazım. Geçmişte bunları yapabilmek bizler için zordu, imkânsızdı. Ama bugün biz bunu bir mahalleden çıkıp uluslar arası boyuta taşıyabiliyoruz." dedi.

Sempozyumda, "Birlik ve Beraberliğin Oluşumunda Cami ve Din Görevlileri" ana konusu çerçevesinde teorik değerlendirmeler, yapılmış veya yapılmakta olan alan araştırmaları, projeler, konu ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri içeren sunumlara yer veriliyor.