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Muğla'daki kaza için Başbakan Yıldırım'dan açıklama

14 Mayıs 2017 Pazar, 14:36:28 Güncelleme: 14:58:04 HABERTURK.COM

Başbakan Binali Yıldırım, dün Muğla'da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze töreninde açıklamalarda bulundu. 

Yıldırım şunları söyledi:

Bugünü tebrik ediyorum buruk da olsa, üzüntülü de olsa analarımız bizim her şeyimiz. Şehit analarını ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Analarımıza uzun ömürler diliyorum, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

Büyük bir kaza, her yönü ile araştırılacak. Araştırmalar sonucunda kazanın sebebi mutlaka ortaya çıkacaktır. Sebebi ne olursa olsun giden geri gelmiyor. Son 10-15 yılda altyapımız çok gelişti, yollarla ilgili kusurlardan dolayı kazalar hemen hemen yok gibi ama insan hatasını önleyecek bir makina henüz üretilmedi. İnsanımızın kurallara uymasını, yolların kuralı olduğu gerçeğini her fırsatta mutlaka ilkokul çağından ileri yaşlara kadar eğitim, eğitim, eğitim. 

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