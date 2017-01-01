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Midibüs şoförünün son sözü 'bittik' olmuş

Muğla'da 24 kişinin hayatını kaybettiği kazada uçuruma devrilen yolcu midibüsünün şoförü Armağan Sertbaş için İzmir'in Buca ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Sertbaş'ın, eşine en son "Bittik" dediği belirtildi

14 Mayıs 2017 Pazar, 16:32:58 Güncelleme: 16:34:40 AA

Anneler Günü dolayısıyla Buca'dan Marmaris'e giderken kullandığı midibüsün uçuruma devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 24 kişiden Sertbaş'ın (33) cenazesi, yakınları tarafından Buca Kaynaklar Mezarlığı'ndan alınarak Kaynaklar Merkez Camisi'ne getirildi.

Cenazeye midibüs şoförünün babası Şakir Sertbaş, yakınları ile İzmir Vali Yardımcısı Cemil Özgür Öneği ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sertbaş'ın cenazesi, namazın ardından Kaynaklar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"TORUNUM BABASINI SORUYOR"

Beş çocuk babası Şakir Sertbaş (62), kazada evin tek oğlunu kaybetmiş olmanın üzüntüsüyle cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Gözü yaşlı baba Sertbaş, oğlunun söz verdiği için geziye sürücü olarak gittiğini belirterek, ''Biz onunla arkadaş gibiydik. İki tane çocuğu vardı. Arabayı, çocukları bize mi bıraktın? Ne yapayım ben arabayı parayı?" diye feryat etti.

Kendisiyle aynı ismi taşıyan 8 yaşındaki torunu Şakir Sertbaş'ın her şeyi anladığını kaydeden baba Sertbaş, "Çocuk her şeyi biliyor ama çözemiyor. 'Dede niye ağlıyorsunuz?' diye soruyor. 'Annen hastaymış, ondan.' dedim. Çocuk, babası gelecek diye bakıyor. 'Dede, babam ne zaman gelecek?' diye sordu. Ben de birazdan gelecek dedim." şeklinde konuştu.

SON SÖZÜ "BİTTİK" OLMUŞ

Kayınbiraderi Armağan Sertbaş'ın yasal olarak fabrika ve öğrenci servisi işi yaptığını ve uzun süredir servis şoförlüğü yaptığı için iyi araç kullandığını anlatan Hüseyin Karataş (48) da kazanın nasıl olduğunu anlayamadıklarını söyledi.

Karataş, kayınbiraderinin, bir arkadaşının isteği üzerine geziye şoför olarak gittiğini belirterek, Anneler Günü olması dolayısıyla kazadan yaralı kurtulan eşi Duygu Sertbaş ile 10 aylık bebeği Nehir'i de götürdüğünü, 8 yaşındaki oğlu Şakir'i ise dedesinin yanında bıraktığını kaydetti.

Kazadan yaralı kurtulan kayınbiraderinin eşi Duygu Sertbaş'ı hastanede ziyaret ettiğini anlatan Karataş, kaza anında Armağan Sertbaş'ın, eşine en son "Bittik." dediğini söylediğini aktardı.

Karataş, şunları dile getirdi:

"Kazayı duyunca inanamadık. Ben de şoförüm. Bence teknik bir arıza var. Ben böyle düşünüyorum. Tekerlekte kitleme olmuş gibi duruyor çünkü 60 metre sadece sol tekerlek kayıyor. Frene basmış olsa diğer tekerleklerde fren izi olurdu. Arabayı döndüremiyor. Yaralı kurtulan eşi Duygu'ya sadece 'Duygu, işimiz çok zor.' diyor. O kadar. Daha sonra bariyerleri aşıyor. Ben kişisel olarak teknik arıza olduğunu düşünüyorum.''

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