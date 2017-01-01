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Deniz Baykal: Kimse inanç kavgası yapmamalıdır

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "Siyasetin içinde silaha, teröre, şiddete bombaya, hendeğe yer yoktur. Herkes düşüncesini fikriyle söyleyecektir. Kimsenin inançla, siyaset yapmaya hakkı yoktur." dedi

14 Mayıs 2017 Pazar, 16:45:21 Güncelleme: 16:50:23 AA

Deniz Baykal, Karaman'ın Ayrancı ilçesindeki 18. Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri'nde yaptığı konuşmada, aynı inançtan, aynı dinden insanların birbiriyle savaştığını belirterek, oluk oluk kanın aktığını, aynı milletin mensuplarının Suriye'de, Irak'ta, Ortadoğu'da iç savaşları yaşadığını ifade etti.

Baykal, herkesin istikametini, dostunu ve düşmanını şaşırdığı, kimsenin nereye gideceğini bilemediği dönemlerden geçildiğini vurguladı.

Baykal, etkinlikte yakılan ateşin üzerinden atladı.

 

"KİMSE MEZHEP, DİN, İNANÇ KAVGASI YAPMAMALIDIR"

Bu dönemde, bu ortamda tekrar öz kültüre, Mevlana'yı, Hacı Bektaşi Veli'yi, Mustafa Kemal'i yeniden keşfetmeye ihtiyaç ortaya çıktığını anlatan Deniz Baykal, "Bizi kimse birbirimize düşürememelidir. Bakın burada her siyasi partiden insan bir aradayız. İşte güzel olan budur arkadaşlar. Millet budur. Hepimiz bir arada olursak, milletiz." diye konuştu.

"Kimsenin kimseyi dışlamaya, kimsenin kimseyi küçük görmeye, kimsenin kimseyi etkisizleştirmeye, tepeden bakmaya hakkı yoktur." diyen Baykal, sözlerine şöyle devam etti:

"Ne bir siyasi partinin başka bir siyasi partiyi yok saymaya, dışlamaya küçümsemeye hakkı vardır, ne inanç dolayısıyla, ne mezhep dolayısıyla, ne etkin köken dolayısıyla kimsenin başka insanlara üstünlük taslamaya hakkı yoktur. Bu topraklarda yaşayan hepimiz biriz. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye ahalisine Türk milleti denir. Hepimiz o milletin bir parçasıyız. O millet ancak bir arada olursa millettir. O milleti kimse partizanlık milleti haline dönüştürmemelidir. Milleti kimse boğmamalıdır. Kimse mezhep din inanç kavgası yapmamalıdır. Kimse etkin kimlik kavgası yapmamalıdır. "

Baykal, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Siyasetin içinde silaha, teröre, şiddete bombaya, hendeğe yer yoktur. Herkes düşüncesini fikriyle söyleyecektir. Kimsenin inançla, siyaset yapmaya hakkı yoktur. Kimsenin inançla dış politika yapmaya da hakkı yoktur. İnançla dinle mezheple dış politika yapılmaz. Dinle mezheple iç politikada yapılmaz. Politika bütün bunların dışındadır. Din bütün bunların üstündedir ve kimsenin malı değildir. Bütün milletin malıdır. Bütün inananların malıdır."

Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker ve diğer protokol üyeleri ile Hıdırellez ateşini yakarak, ilçenin köyleri tarafından kurulan çadırları ziyaret eden Deniz Baykal, daha sonra Karaman'da partisinin il binasında partililerle bir araya geldi.

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