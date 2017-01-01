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Bandırma'da kargo gemisi yan yattı!

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'ndeki Çelebi Limanı'nda, Ali Ağa adlı genel kargo gemisi, yükleme yapıldığı sırada yan yattı. Olay sırasında 12 kişi yaralandı

14 Mayıs 2017 Pazar, 17:27:49 Güncelleme: 18:05:18 DHA

İzmir Aliağa Limanı´ndan, Bandırma Çelebi Limanı´na boş konteyner almaya gelen 70 metre uzunluğunda 13 metre genişliğinde 1998 grostonluk 'Ali Ağa' isimli genel kargo gemisi, iddiaya göre hatalı yükleme yapıldığı için yan yattı. Liman işletmesinin müdahale ettiği geminin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

12 KİŞİ YARALANDI

DHA'nın haberine göre; Olay sırasında, gemi mürettebatı ve liman görevlileri olmak üzere toplam 12 kişi hafif yaralandı. Bunlardan 10 kişi ayakta tedavi edilirken, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı, ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

 

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