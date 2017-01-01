İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde, üst geçidin yürüyen merdivenlerinden çıktığı sırada basamakların kırılması sonucu ayağı sıkışan 42 yaşındaki Hüseyin Beşiktaş, polise verdiği ifadede yürüyen merdiveni 'stop' düğmesine basarak durdurduğunu, düğmeleri kurcalayarak çalıştırdığını söyledi.



DHA'nın haberine göre, güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde ters çalışan merdivenin üzerine çıkan Beşiktaş'ın merdivenin kırılması sonucu düştüğü görülüyor.



BELEDİYE ŞİKAYETÇİ OLACAK



İzmir Büyükşehir Belediyesi, alkollü olduğunu öne sürdüğü Beşiktaş'tan şikayetçi olunacağını bildirdi.



Olay, Pazar günü saat 05.00 sıralarında Anadolu Caddesi Dedebaşı Mahallesi girişinde meydana geldi. Taksi şoförü Hüseyin Beşiktaş, yürüyen merdivenlerden üstgeçide çıkmak istediği sırada merdivenin basamakları kırıldı. Beşiktaş'ın sol bacağı basamakların arasına sıkıştı.





Kırılarak düşen basamakların sesini duyan polis ekipleri geldiğinde Beşiktaş'ın bacağının sıkışmış olduğunu gördü. Polisler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri talihsiz adamı sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Beşiktaş'ın bacağında kesikler olduğu belirlendi.



Ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırılan Beşiktaş'ın durumunun iyi olduğu açıklandı.





DÜĞMELERİ KURCALAMIŞ



Başlatılan soruşturmada Beşiktaş, polise verdiği ifadede yürüyen merdiveni 'stop' düğmesine basarak durdurduğunu, düğmeleri kurcalayarak çalıştırdığını söyledi.



Ters çalışan merdivenin üzerine çıkan Beşiktaş, merdivenin kırılması sonucu yaralandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, alkollü olduğunu öne sürdüğü Beşiktaş'tan şikayetçi olacaklarını bildirdi. Beşiktaş'ın yürüyen merdivenin düğmelerini kurcalaması, merdivende sıkışması ve yaralanması güvenlik kameralarına da yansıdı.