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TEM'de yol çalışması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu

27 Nisan'da TEM Otoyolu'nun Batı kavşağı ile Abant kavşağı arasında başlayan çalışmalar nedeniyle yolun belirli bölgelerinde ulaşımın tek şeride düşmesi nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu

14 Mayıs 2017 Pazar, 23:09:57 Güncelleme: 23:20:54 DHA

Bolu'da TEM Otoyolu'nun Batı kavşağı ile Abant kavşağı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.

DHA'nın haberine göre, TEM Otoyolu'nun Abant Kavşağı ile Batı Kavşağı arası İstanbul istikametinin belirli bölümleri derz onarım çalışmaları nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

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TEM Otoyolu Dağkent viyadüğü mevkiinde trafik durma noktasına geldi. Yolun kapalı olan bölümlerinde de trafik Ankara yönünden çift yönlü olarak veriliyor.

Haftasonu İstanbul istikametine araç trafiğinin yoğun olması nedeniyle trafik ekipleri de yol güzergahları üzerinde denetimlerini artırdı.

Trafik ekipleri trafiği belirli aralıklarla D-100 Karayolu'na yönlendirerek araç yoğunluğunu azaltmaya çalışıyor. Yol yapım çalışmalarının 17 Mayıs'ta son bulması planlanıyor.

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