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PKK, bir ananın yüreğini yaktı

Diyarbakır’da 3 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuğuna kavuşmak için aylarca eylem yapan Yüksel Karaşin, oğlu Ali Karaşin’in (20) Tunceli’de öldürüldüğü haberini aldı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 04:36:54 Güncelleme: 04:43:44

Tunceli’nin Pülümür, Hozat ve Çemizgezek ilçeleri kırsalındaki Aliboğazı bölgesinde 27-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda öldürülen 16 PKK’lıdan birinin, annesinin 3 yıl önce “ PKK kaçırdı” diyerek geri gönderilmesi için eylem yaptığı Ali Karaşin olduğu ortaya çıktı. Örgüt tarafından 2014 yılında 17 yaşındayken kaçırılıp Lice’ye götürülen Karaşin’e, ‘Numan Amed’ kod adı verildiği belirtildi.

OĞLUNU GERİ İSTEMİŞTİ

Gazete Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre Ali Karaşin için annesi Yüksel Karaşin, ailelerle birlikte 2014’te Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin önünde oturma eylemi yapmıştı. Oğlunun 23 Nisan 2014’te “Pikniğe gidiyorum” diyerek evden ayrıldığını ve Lice’de düzenlenen piknikte PKK tarafından kaçırıldığını belirten Yüksel Karaşin, eylemini 3 ay sürdürmüştü. Oğlunun geri dönmesini isteyen anne Karaşin, “Karaciğer hastasıyım. Çocuklarıma bakamıyorum, ailece psikolojimiz bozulmuş durumda. Allah rızası için çocuğumuzu bize geri getirsinler. Cumhurbaşkanı, Başbakan’dan, Demirtaş ve Kışanak’tan yardım istiyoruz. Benim çocuğum hasta, dağda yaşayamaz. Kulak zarından ameliyat olması gerekiyordu” demişti.

Öldürülen teröristlerin cenazeleri Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, bugün Malatya’ya gidip DNA örneği verecek olan baba Ahmet Karaşin, “Oğlumun vurulduğu bilgini aldık. Ama öldüğünü kesin olarak bilmiyoruz. DNA testinden sonra her şey netleşecek” diye konuştu. Terör örgütü PKK’ya yakın internet sitelerinde Ali Karaşin’in öldürüldüğü duyuruldu.

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