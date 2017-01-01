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Şişli'de silahlı saldırı: 1 yaralı

İstanbul'un Şişli ilçesinde sabah saatlerinde 1 kişi silahla vurularak yaralandı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 08:10:36 Güncelleme: 08:18:10

Şişli, Merkez Mahalle, İskete Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saat 06.00 sıralarında İskete Sokak üzerinde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslardan biri yanında bulundurduğu silahını çıkararak Remzi E. olduğu öğrenilen şahsa ateş etmeye başladı.

Şahsın silahından çıkan kurşunlar Remzi E.'ye isabet etti. İsabet eden kurşunlar sonucunda Remzi E. yere yığılırken olayı gerçekleştiren şüpheli ise silahı olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı. Silah sesleri üzerine sokağa çıkan vatandaşlar kanlar içinde yerde yatan bir kişi gördü. Bunun üzerine vatandaşlar olayı 112 sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerin gelen ekipler yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Remzi E. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı vatandaşın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Silahla yaralamanın gerçekleştiği noktayı güvenlik şeridiyle kapatan ekipler burada incelemelerde bulundu. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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