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Muğla'da 24 kişinin can verdiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Anneler Günü dolayısıyla Buca'dan Marmaris'e giderken meydana gelen ve 24 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 08:48:06 Güncelleme: 09:03:57 AA

Muğla'da uçurumdan devrilen minibüsün, kazadan saniyeler önce bir araç kamerası tarafından çekilen görüntülerine ulaşıldı.Bir yolcu otobüsünün araç kamerası görüntüsünde, midibüsün Sakar Geçidi'nde viraja gelmeden çok hızlı bir şekilde sağ şeritteki aracın yanından geçtiği, viraja yaklaşmasına rağmen fren lambalarının yanmadığı görülüyor.Görüntülerde midibüsün önce sağ, sonra sol şeride geçip bölünmüş yolun orta kısmında bulunan beton bariyerlere çarptığı ve devrildiği yer alıyor.

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