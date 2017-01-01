İHA'nın haberine göre, İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir sürücü, aracının arkasına bir at bağladı. Vicdansız sürücü, aracına bağladığı atla yola çıktı.

Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden ve görenleri hayrete düşüren sürücü, arkasındaki sürücü tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Görüntülerin paylaşılmasının ardından sosyal medyada sürücünün hareketi büyük tepki topladı. Paylaşılan gönderilerin altına binlerce yorum yağarken, çok sayıda hayvansever ata işkence yapan sürücünün cezalandırılmasını istedi.