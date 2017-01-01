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Van'da mayın patladı! 3 korucu yaralandı

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:44:42 Güncelleme: 09:47:08 İHA

Van'ın Gürpınar ilçesinde güvenlik güçlerinin yol kontrolü sırasında teröristler tarafından menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 güvenlik korucusu yaralandı.

İHA'nın haberine göre; Olay, dün akşam saatlerinde Gürpınar ilçesine bağlı Kırgecit Mahallesi kırsalında meydana geldi. Güvenlik güçlerinin yol ve menfez kontrolü sırasında PKK'lı teröristler tarafından daha önceden menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 güvenlik korucusu yaralandı. Jandarma ve güvenlik korucuları yaralıları olay yerinden uzaklaştırarak bölgeye sevk edilen ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.

 

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