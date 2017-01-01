ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İçişleri Bakanlığı personel alımı
GÜNDEM

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye genelinde ihtiyaç olan pozisyonlara yapılacak personel alımı için heyecan sürüyor. Peki İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:26:52 Güncelleme: 10:37:43

İçişleri Bakanlığı personel alımı için vatandaşlar başvuru işlemini sürdürüyor. Türkiye genelinde ihtiyaç olan pozisyonlara yapılacak personel alımı için heyecan sürüyor. Peki İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Binlerce vatandaşın başvuru için uğraştığı İçişleri Bakanlığı personel alımı için 22 Mayıs'a kadar başvurular yapılacak. Toplamda 1545 kişinin alınacağı personel alımı işleminde en önemli koşul KPSS puanı sahibi olmak.

Başvurular, internet üzerinden "İş Talep Formu" kullanılarak yapılacak. Hiçbir şekilde posta yoluyla veya bizzat bir şubeden yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru yapacak olan adaylar; İçişleri Bakanlığı'nın (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde yer alan; “T.C. İçişleri Bakanlığı 2017 Yılı Sözleşmeli 4/B Büro Personeli – Lisans (4 yıllık) Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu” ya da “T.C. İçişleri Bakanlığı 2017 Yılı Sözleşmeli 4/B Büro Personeli – Önlisans (2 yıllık) Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”ndan, KPSS (B) grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek 15-22 Mayıs 2017 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edecekler.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAVI (GİRİŞ) BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

2- En az önlisans mezunu olmak,

3- 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1982 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)

4- 2016 Yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93 puan türlerinden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla KPSS puan türü esas alınarak yapılacak başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyonun 4 katı adayın içerisinde bulunmak.

A) 657 sayılı DMK 4/B maddesine göre alınacak “Büro Personeli” pozisyonlarının illere göre dağılım tablosu

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 52 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

Son bir haftada 52 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı’ndan PYD/YPG raporu
GÜNDEM

407 sivili öldürüp, 1651 kişiyi alıkoydular!
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan '15 dakika' uyarısı
GÜNDEM

Bakan Yılmaz'dan '15 dakika' uyarısı
ÖSYM'den KPSS adaylarına 09:45 uyarısı!
GÜNDEM

ÖSYM'den "09:45" uyarısı
2017 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sınav giriş yerleri belli oldu!
GÜNDEM

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav giriş yerleri belli ...
İçişleri: Şırnak'taki operasyonda Rus menşeli füze ele geçirildi
GÜNDEM

Şırnak'taki PKK operasyonunda Rus menşeli füze ele ...
Kocaeli'de otobüs şoförü aracın dinlenme bölümünde ölü bulundu
GÜNDEM

KAPIYI AÇAN MUAVİN KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI!
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (15 Mayıs 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 15 MAYIS GÜNLÜĞÜ
İstanbul Valisi Vasip Şahin: Dilenenler sığınmacılar değil, aslında kendi vatandaşımız
GÜNDEM

İSTANBUL VALİSİ ŞAHİN: DİLENENLER SIĞINMACILAR DEĞİL, ASLINDA KENDİ VATANDAŞIMIZ
Van'da mayın patladı! 3 korucu yaralandı
GÜNDEM

VAN'DA MAYIN PATLADI! 3 KORUCU YARALANDI
Atı aracının arkasına bağlayıp sürükledi!
GÜNDEM

ARACININ ARKASINA İPLE BAĞLADIĞI ATI SÜRÜKLEDİ!
İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 52 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

SON BİR HAFTADA 52 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ