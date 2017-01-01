İçişleri Bakanlığı personel alımı için vatandaşlar başvuru işlemini sürdürüyor. Türkiye genelinde ihtiyaç olan pozisyonlara yapılacak personel alımı için heyecan sürüyor. Peki İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Binlerce vatandaşın başvuru için uğraştığı İçişleri Bakanlığı personel alımı için 22 Mayıs'a kadar başvurular yapılacak. Toplamda 1545 kişinin alınacağı personel alımı işleminde en önemli koşul KPSS puanı sahibi olmak.

Başvurular, internet üzerinden "İş Talep Formu" kullanılarak yapılacak. Hiçbir şekilde posta yoluyla veya bizzat bir şubeden yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru yapacak olan adaylar; İçişleri Bakanlığı'nın (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde yer alan; “T.C. İçişleri Bakanlığı 2017 Yılı Sözleşmeli 4/B Büro Personeli – Lisans (4 yıllık) Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu” ya da “T.C. İçişleri Bakanlığı 2017 Yılı Sözleşmeli 4/B Büro Personeli – Önlisans (2 yıllık) Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”ndan, KPSS (B) grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek 15-22 Mayıs 2017 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edecekler.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAVI (GİRİŞ) BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,



2- En az önlisans mezunu olmak,



3- 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1982 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)



4- 2016 Yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93 puan türlerinden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla KPSS puan türü esas alınarak yapılacak başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyonun 4 katı adayın içerisinde bulunmak.

A) 657 sayılı DMK 4/B maddesine göre alınacak “Büro Personeli” pozisyonlarının illere göre dağılım tablosu