Taksim'de 'yorgun mermi' dehşeti

Cezayirli 27 yaşındaki Benkaida Qumelkhır, dişlerini yaptırmak için İstanbul’u tercih etti. Genç kadın, Muhammed Bafouloulov’la birlikte 20 Nisan’da İstanbul’a geldi. Hem tedavi olmak hem de İstanbul’u tanımak isteyen çift, bir otele yerleşti.

Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre, tedavisine başlanan genç kadın ve eşi, önceki gün saat 15.00 sıralarında dolaşmak için otellerinden çıktı. Ancak karı-koca Taksim Talimhane’de yürürken, bir anda Benkaida Qumelkhır yere yığıldı. Ne olduğunu anlamayan eşi, yardım etmeye çalıştığında genç kadının başında kan olduğunu fark etti. Yaralı kadın, ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanedeki kontrollerde, Qumelkhır’ın ‘yorgun mermi’nin hedefi olduğu ortaya çıktı. Yoğun bakıma alınan genç kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Cezayirli kadının yaralandığı yerde, Olay Yeri İnceleme ekipleri düşen merminin nereden ateşlendiğini belirleyebilmek için lazerle araştırma yaptı. Polis ayrıca olay yeri civarındaki güvenlik kameraları ve MOBESE görüntülerini de incelemeye aldı.

YORGUN MERMİ NEDİR?



Yorgun mermi, havaya doğru ateşlenen herhangi bir merminin namlu çıkış hızını kaybettikten sonra yer çekiminin etkisiyle tekrardan hız kazanarak ama daha dengesiz bir şekilde yere düşmesidir. Ateşlenen herhangi bir mermi namludan çıktıktan sonra barutun yanmasıyla yaşanan patlamanın etkisiyle kuvvetli bir kinetik enerjiyle ilerlemeye başlar, bu aşamada merminin sahip olduğu doğrusal hızda ilerleme hali nedeniyle bu mermiye "Zinde Mermi" denir. Mermiler çıktıkları silahların namlu ve atış özellikleri, çap ve boylarının boyutları gibi faktörlerin etkisiyle belli bir mesafe ve hızdan sonra güçlerini kaybederek yer çekiminin etkisiyle düşüşe geçerler. İşte merminin tükenip dengesiz bir şekilde düşüşe geçtiği bu aşamadaki durumu "Yorgun Mermi" olarak tarif edilir.