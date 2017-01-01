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19 Mayıs Cuma günü okullar tatil mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaştı. Öğrenciler ise 19 Mayıs heyecanının yanında bu günün tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki 19 Mayıs Cuma günü okullar tatil mi?

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:58:02 Güncelleme: 11:50:26

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesi öğrenciler 19 Mayıs Cuma gününün tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki 19 Mayıs Cuma okullar tatil mi? İşte 19 Mayıs hakkında detaylar...

19 MAYIS CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkışının ve Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul edilen gün olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl da çeşitli kutlama etkinlikleriyle kutlanacak.

19 Mayıs 2017 Cuma günü, ülke genelinde tüm okullarda tatil olacak. Aynı zamanda resmi tatil olduğu için devlet kurumları da 19 Mayıs'ta çalışmayacak. Her yıl 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında spor gösterileri ve törenlerle kutlanmaktadır.

19 MAYIS TARİHÇESİ

Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'de ilk defa 24 Mayıs 1935 tarihinde "Atatürk Günü" adında kutlanmıştır. Beşiktaş'ın attığı adımlarla Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçe forması giyen yüzlerce sporcunun katılımıyla spor günü olarak kutlanmaya devam edilmiştir.

Kutlamaların ardından bir süre sonra yapılan Spor Kongresi'nde Beşiktaş Kurucu üyelerinden olan Ahmet Fetheri Aşeni, Atatürk Günü'nün tüm gençliğe hitap etmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" olarak adının değişmesini teklif etmiştir. Kongrede onaylanan öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onay vermesiyle yasalaşmıştır.

20 Haziran 1938 tarihinde çıkarılan kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bayram, 12 Eylül askeri darbesinin ardından "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adına bürünmüştür.

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