ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
özel güvenlik bölgesi
GÜNDEM

Karkamış sınır hattındaki 'Özel Güvenlik Bölgesi' uygulaması uzatıldı

Suriye'nin Cerablus İlçesine komşu Karkamış sınır hattındaki alan, 15 gün süreyle yeniden 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:04:31 Güncelleme: 11:06:56 İHA

Gaziantep Valiliği, 'Fırat Kalkanı Harekatı' ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu denetimine giren Suriye'nin Cerablus İlçesine komşu Karkamış sınır hattındaki alanı, 15 gün süreyle yeniden 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan etti.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, vatandaşın can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere sınır özel güvenlik bölgesi uygulamasının süresinin uzatıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere; 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; Beşkılıç-Türkyurdu arasında kalan hududun geri bölgesinin, 15 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 17.00'de başlayıp, 29 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 17.00'de bitecek şekilde 15 gün süre ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre 15 Mayıs 2017 - 29 Mayıs 2017 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılacaktır."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İstanbul Valisi Vasip Şahin: Dilenenler sığınmacılar değil, aslında kendi vatandaşımız
GÜNDEM

İstanbul Valisi Şahin: Dilenenler sığınmacılar değil, ...
Gaziantep'te 3.5 ton at ve eşek eti ele geçirildi
GÜNDEM

Vatandaşa yedireceklerdi! "Gözümüzle görmediğimiz ...
Edirne'de 50 astsubay FETÖ'den gözaltına alındı
GÜNDEM

Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 50 astsubay ...
İdlib'in sorumluluğu Türkiye'ye!
GÜNDEM

İdlib'in sorumluluğu Türkiye'ye!
Gaziantep'te erkek kardeşinin tacizine uğrayan genç kız intihar etti
GÜNDEM

Gaziantep'te korkunç olay
Gaziantep'te Suriyeli şahıslar havalandırma boşluğundan kaçtı
GÜNDEM

Televizyondan görüp kaçtılar! Randevu defteri bulundu
Mersin'de gürültü cinayeti
GÜNDEM

'GÜRÜLTÜ YAPMAYIN, UYUYACAĞIM' DEDİ, SONRASI KORKUNÇ!
Şırnak'ta patlama! 3 asker yaralı
GÜNDEM

ŞIRNAK'TA PATLAMA! 3 ASKER YARALI
Kahramanmaraş'ta inek nöbeti
GÜNDEM

İNEĞİ YERİNDEN OYNATAMAYINCA ÇAREYİ BUNDA BULDU!
Gaziantep'te boğazına demir çubuk saplanan Hande, yaşama tutunamadı
GÜNDEM

GENÇ KIZIN BOĞAZINA SAPLANMIŞTI, 8 GÜN SONRA HABER GELDİ!
Kartal'da otomobile kurşun yağmuru
GÜNDEM

KARTAL'DA OTOMOBİLE KURŞUN YAĞMURU! 1 AĞIR YARALI
Karkamış sınır hattındaki 'Özel Güvenlik Bölgesi' uygulaması uzatıldı
GÜNDEM

KARKAMIŞ SINIR HATTINDAKİ 'ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ' UYGULAMASI UZATILDI