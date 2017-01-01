Kahramanmaraş'ta inek nöbeti

Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi'nde Darıova Mahallesi'nde Ahmet Kundakçı'ya ait inek, cuma günü 10 metrelik uçurumdan yuvarlandı.
DHA'nın haberine göre, Kundakçı, mahalle sakinleriyle birlikte iki bacağı da kırılan ineği kurtarmak istedi ancak 1 ton ağırlığındaki hayvanı yerinden bile oynatamadı.
Kundakçı'nın yardım istemesi üzerine mahalleye giden itfaiye ekipleri iş makineleriyle yol açıp ineğe ulaşmak istedi, ancak arazinin engebeli olması nedeniyle başarılı olunamadı.
Haber verilen veteriner de gebe olan ineği yerinden kaldıramadı.
"VARIM YOĞUM BU İNEK"
Doğuma 1 ay kalan ineği kurtarma çalışmaları sonuçsuz kalınca Ahmet Kundakçı ve ailesi ineğin başında nöbet tutmaya karar verdi.