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Kahramanmaraş'ta inek nöbeti

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:10:56 DHA

  • 1 Kahramanmaraş'ta inek nöbeti
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    Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi'nde Darıova Mahallesi'nde Ahmet Kundakçı'ya ait inek, cuma günü 10 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

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    DHA'nın haberine göre, Kundakçı, mahalle sakinleriyle birlikte iki bacağı da kırılan ineği kurtarmak istedi ancak 1 ton ağırlığındaki hayvanı yerinden bile oynatamadı.

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    Kundakçı'nın yardım istemesi üzerine mahalleye giden itfaiye ekipleri iş makineleriyle yol açıp ineğe ulaşmak istedi, ancak arazinin engebeli olması nedeniyle başarılı olunamadı.

  • 4 Kahramanmaraş'ta inek nöbeti
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    Haber verilen veteriner de gebe olan ineği yerinden kaldıramadı.

  • 5 Kahramanmaraş'ta inek nöbeti
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    "VARIM YOĞUM BU İNEK"

    Doğuma 1 ay kalan ineği kurtarma çalışmaları sonuçsuz kalınca Ahmet Kundakçı ve ailesi ineğin başında nöbet tutmaya karar verdi.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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