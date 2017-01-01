FETÖ'nün 'mahrem imamı' örgütün fişleme kodlarını anlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonun İzmir ayağında gözaltına alınan 92 şüpheliden 88'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İtirafçı olduğu için adli kontrol şartıyla serbest bırakılan örgütün sözde polis memuru sorumlularından eski öğretmen M.K, FETÖ'nün emniyet teşkilatı yapılanmasının deşifre ve tespitine yönelik çalışmalarda önemli bilgiler paylaştı.

ÜNİVERSİTE YILLARINDA BAĞLANTI KURMUŞ

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında da şüpheli olarak ifade verdiğini belirten M.K, örgütle lise ve üniversite yıllarında bağlantı kurduğunu belirtti.

M.K, üniversite 2. sınıftayken örgüt evinde kaldığını vurgulayarak, bu süreçte, Erzincan Polis Okulunda okuyan polis öğrencilerle aktif bir şekilde alakalı olduğunu aktardı.

İrtibat kurdukları polis adaylarıyla örgütün verdiği farklı bir GSM hattı üzerinden iletişime geçtiklerini belirten M.K, öğrencilere ve onlardan sorumlu her örgüt mensubuna tedbir amaçlı kod isim verildiğini söyledi.

Üniversiteden mezun olduktan sonra 2010'daki KPSS'den 90 puan alarak memleketi Gümüşhane'de bir okula atandığını dile getiren M.K, 2016 yılına kadar polis memurlarıyla birebir ilgilendiğini bildirdi.

17-25 Aralık sürecinin ardından örgütten gelen talimatlar nedeniyle tedbirleri artırdıklarını, grup sayılarını azalttıklarını, güvenmedikleri kişileri toplantılara çağırmadıklarını vurgulayan M.K, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'un yanı sıra Eagle ve Tango gibi programları kullandığını itiraf etti.

Sorumlu olduğu polis memurlarından ayda bir "himmet" adı altında para topladığına dikkati çeken M.K. ifadesinde, "Her polisin vereceği para miktarı net olarak belli değildi. Her polisten aylık 250-300 lira civarında himmet topluyordum. Bu himmeti yurt dışındaki okullarda görevli öğretmenlere verilmek üzere toplandığını söylüyordum. Herhangi bir makbuz düzenlemiyordum." dedi.

İtirafçı eski öğretmen, FETÖ'nün emniyet yapılanmasının çeşitli bölgelere ayrıldığını, her bölgeden de sorumlu bir genel müdürün olduğu anlattı. Genel müdürün altında ise sekreter, danışman ve RAM (Gruplarda izletilecek, okutulacak, anlatılacak sohbetleri belirleyen doküman halinde illere gönderen ve genel müdürce seçilen kişi) diye tabir edilen kişilerin bulunduğunu anlatan M.K, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Bir il 3 zümreye ayrılır. İlin başında 'İl müdürü' olarak adlandırılan kişi bulunur. 'İl müdürü' bildiğim kadarıyla daha üst bölgelerden görevli olarak gönderilen bir kişidir. İl müdürünün seçtiği zümre başkanı sayısı o ildeki FETÖ içerisindeki polis sayısına göre değişiklik göstermektedir. Zümre başkanının altında da bir ya da iki gruptan sorumlu öğretmen diye tabir edilen polis memurları sorumlusu vardır. Yine aynı şekilde rütbeli personeller için de buna benzer bir yapılanma vardır. Gruplar ise 3 veya 4 kişilik polis memurlarından oluşur."

FETÖ'NÜN FİŞLEME KODLARI

M.K, FETÖ'nün, Emniyet Genel Müdürlüğündeki tüm personel için yaptığı fişleme çerçevesinde bazı kodlar kullandığını ancak hepsinin ne anlama geldiğini bilmediğini aktardı.

M.K, bildikleri kodları ise şu şekilde sıraladı:

"SAYA: Örgüte gelip giden ve her denileni sorgusuz bir şekilde yapan itaatkar kişiye denilmektedir.

SAYV: Öğretmenin olmadığı yerde, öğretmene vekalet edecek kişi.

SAY: Örgüte gidip gelen her talimatı yerine getirmeyen kişi.

EA: Örgüte gelen fakat bazı zamanlarda gelmeyen kişi.

SC: Örgüte daha önceden katılan fakat sonradan küsen gelmeyen kişiler.

SCA: Örgütle bağını kopartmış fakat daha sonradan tekrar gelen kişi.

SCB: Örgüte küsmüş fakat gelme ihtimali olan kişi.

SCD: Örgüte küsüp kesin bir şekilde bir daha gelmeyecek kişi."

ALEVİ POLİSLERE "EHL-İ BEYT" KODU VERİLMİŞ

Emniyet birimlerine farklı kod adları verildiğine işaret eden itirafçı M.K, şunları kaydetti:

"KOM şubeye 'Kimya', TEM şubeye 'Tarih', İstihbarat şubeye 'İngilizce', Çevik kuvvet şubesine 'İlk yardım', İl emniyet müdürlüğü personeline 'Matematik', Özel harekat şubesine 'Beden eğitimi', Asayiş şube personeline 'Ahlak', karakoldaki polislere 'Etüt merkezi', 17-25 Aralık'tan sonra örgütü bırakan polislere 'Ümit', rütbesiz polis memurlarına 'Lise', Alevi polislere 'Ehl-i Beyt' gibi kodlar kullanılıyordu."