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Şırnak'ta patlama! 3 asker yaralı

Bölgedeki operasyonda, askerlerin geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 asker yaralandı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:33:56 Güncelleme: 12:03:35 HABERTURK.COM

Şırnak’ın Gabar Dağı’ndaki PKK’lıların etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon tüm hızıyla devam ediyor.
Habertürk Haber Merkezi'nden Melih Yiğit'in haberine göre; Operasyonda arama tarama faaliyeti yapan askerlerin geçişi sırasında El Yapımı patlayıcı(EYP) patladı. Meydana gelen patlamada 3 asker yaralandı.

Yaralı askerler helikopter ile 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’nda ordan da ambulans ile Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırıyı gerçekleştiren PKK’lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor.

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  • Misafir 32 dakika önce
    Şifa ya Rab !!!
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