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CHP'de Selin Sayek Böke'den boşalan koltuğa Aykut Erdoğdu atandı

MYK üyesi Erdoğdu, Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütecek

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:24:59 Güncelleme: 12:48:34 HABERTURK.COM

CHP'de Selin Sayek Böke'nin istifasının ardından boşalan, Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı koltuğuna Aykut Erdoğdu atandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Aykut Erdoğdu'yu CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi olarak görevlendirdi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, MYK üyesi Erdoğdu, Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütecek. Peki Aykut Erdoğdu kimdir?

AYKUT ERDOĞDU KİMDİR?

Aykut Erdoğdu, 28 Ağustos 1972 tarihinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum'da tamamladı ve ardından 1993 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni bitirerek yüksek lisans için ABD'ye gitti. Carnegie Mellon Üniversitesi'nde "Kamu Politikaları ve Yönetimi" üzerine yüksek lisansını tamamlayan Aykut Erdoğdu, 1995 yılında Hazine Müsteşarlığı stajyer hazine kontrolörlüğünde görevlendirildi.

Bir süre sonra hazine başkontrolörlüğüne getirilen Erdoğduu, 2004'de ABD'de çalışmalarını sürdürdü. ABD İç Denetçiler Enstitüsü'nden 2004 yılında uluslararası geçerliliği bulunan Sertifikalı İç Denetçi ünvanını kazandı.

Siyasi yaşamına CHP'de başladı ve 2011 Türkiye genel seçimleri'nde CHP İstanbul 2. Bölge milletvekili olarak meclisteki yerini aldı. Milletvekilliği döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyeliği ve Komisyon’da partisinin Grup sözcülüğü görevlerini sürdürdü.

6 Eylül 2014 tarihinde CHP Parti Meclisi üyesi seçildi fakat 23 Ekim 2014 tarihine Parti Meclisi üyeliğinden istifa etti. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi

15 Mayıs 2017 tarihinde CHP'de Selin Sayek Böke'nin istifasının ardından boşalan Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

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