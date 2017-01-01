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Adıyaman'da 3.4 büyüklüğünde deprem

Adıyaman Samsat'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:08:29 Güncelleme: 13:14:42 DHA

Adıyaman'ın Samsat İlçesi'nde, saat 12.02'de Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü Samsat İlçesi Tepeönü Köyü olarak belirlediği ve yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı ise yerin 6.9 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğünü 3.3 olarak belirledi.

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