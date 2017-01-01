ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
FETÖ
GÜNDEM

FETÖ'nün 'Pinhan restoran' iddianamesinde 8 şüpheli hakkında müebbet istemi

İddianamede Maltepe sahilinde bulunan Pinhan Restoran'ın basit bir işyeri olarak düşünülerek kurulmadığı, Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre 'Pinhan' kelimesinin 'gizli, saklı, gizlenmiş ve çok gizli' anlamlarına geldiği ve örgütün gizli toplantılarının burada yapılıp kararların alındığı belirtildi.

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:06:42 Güncelleme: 14:07:56 HABERTURK.COM

FETÖ'nün Türkiye imamlığını yaptığı ileri sürülen Mustafa Özcan ile örgüte finansman sağlamak için şirketler kurduğu, para transferini örgüt hiyerarşisi ile yönettikleri iddia edilen Ali Çelik, Ahmet Çelik, Hızır Güngör, Vedat Köprücü, Uğur Akkoç, Bekir Çelik, Hasan Çelik ve Hüseyin Çelik hakkında, anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

'PİNHAN' KELİMESİNİN ANLAMI İDDİANAMEDE

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; İddianamede Maltepe sahilinde bulunan Pinhan Restoran'ın basit bir işyeri olarak düşünülerek kurulmadığı, Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre 'Pinhan' kelimesinin 'gizli, saklı, gizlenmiş ve çok gizli' anlamlarına geldiği ve örgütün gizli toplantılarının burada yapılıp kararların alındığı belirtildi.

Cumhuriyet Savcısı Orhan Güldiker tarafından 12'si tutuklu 49 şüpheli hakkında hazırlanan 139 sayfalık iddianame, Başsavcı Vekil İsmail Uçar tarafından onaylanarak 24. Ağır ceza mahkemesine gönderildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün 'mahrem imamı' örgütün fişleme kodlarını anlattı
GÜNDEM

FETÖ'nün 'mahrem imamı' örgütün fişleme kodlarını ...
İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 52 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

Son bir haftada 52 terörist etkisiz hale getirildi
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (15 Mayıs 2017)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 15 Mayıs günlüğü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ’ın hedefinde ben varım
GÜNDEM

"DEAŞ’ın hedefinde ben varım"
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (14 Mayıs 2017)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 14 Mayıs günlüğü
Bağ evinde yakalanan eski hakim FETÖ'den tutuklandı
GÜNDEM

Bağ evinde yakalanan eski hakim FETÖ'den tutuklandı
Sultangazi'de gerginlik sürüyor! Polis müdahale etti
GÜNDEM

SULTANGAZİ'DE GERGİNLİK SÜRÜYOR! POLİS MÜDAHALE ETTİ
Sivas'ta bir kişi montuna gizlediği uyuşturucuyla yakalandı
GÜNDEM

MONTUN ASTARINDAN ÇIKTI!
Marmaris'teki katliam gibi kazanın kritik ismi konuştu
GÜNDEM

EŞİNİ TRAFİK LEVHASINA TAKILI BULDU! "SAATLERCE BAŞINDA BEKLEDİM"
Diyarbakır'da 1 korucu şehit oldu
GÜNDEM

DİYARBAKIR'DA 1 KORUCU ŞEHİT OLDU
Adıyaman'da 3.4 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM

ADIYAMAN'DA DEPREM
Ordu'da otel yangını
GÜNDEM

ORDU'DA 7 KATLI OTELDE YANGIN!