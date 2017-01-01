FETÖ'nün Türkiye imamlığını yaptığı ileri sürülen Mustafa Özcan ile örgüte finansman sağlamak için şirketler kurduğu, para transferini örgüt hiyerarşisi ile yönettikleri iddia edilen Ali Çelik, Ahmet Çelik, Hızır Güngör, Vedat Köprücü, Uğur Akkoç, Bekir Çelik, Hasan Çelik ve Hüseyin Çelik hakkında, anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

'PİNHAN' KELİMESİNİN ANLAMI İDDİANAMEDE



Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; İddianamede Maltepe sahilinde bulunan Pinhan Restoran'ın basit bir işyeri olarak düşünülerek kurulmadığı, Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre 'Pinhan' kelimesinin 'gizli, saklı, gizlenmiş ve çok gizli' anlamlarına geldiği ve örgütün gizli toplantılarının burada yapılıp kararların alındığı belirtildi.



Cumhuriyet Savcısı Orhan Güldiker tarafından 12'si tutuklu 49 şüpheli hakkında hazırlanan 139 sayfalık iddianame, Başsavcı Vekil İsmail Uçar tarafından onaylanarak 24. Ağır ceza mahkemesine gönderildi.