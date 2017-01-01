ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Ordu
GÜNDEM

Ordu'da otel yangını

İtfaiye ekipleri, üst katlara da sıçrayan alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:54:13 Güncelleme: 14:54:57 AA

Ordu'nun Ünye ilçesinde 7 katlı otelde yangın çıktı.

Devlet Sahil Yolu üzerinde bulunan, Atatürk Mahallesi’ndeki otelin zemininin iki kat altındaki mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangının fark edilmesi üzerine oteldeki personel ile müşteriler boşaltıldı, emniyet ekipleri binanın çevresine güvenlik şeridi çekti.

İhbar üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, üst katlara da sıçrayan alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara çevre ilçelerden gönderilen itfaiye ekipleri de destek veriyor.

Tedbir amacıyla olay yerinde 112 Acil Servis ekipleri bekletiliyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ordu Fatsa'daki kayıp çocuk fındık bahçesinde bulundu
GÜNDEM

Fatsa'da kaybolan 3,5 yaşındaki Mert Efe bulundu!
Ordu'da vatandaşların bulduğu ve ejderha sandığı canlı "su semenderi" çıktı
GÜNDEM

Adını "Su ejderhası" koydular ama...
Ordu'da yangın! 5 bina zarar gördü
GÜNDEM

Ordu'da korkutan yangın
12 şehidin acı haberleri ailelerine ulaştı
GÜNDEM

Sözün bittiği o an!
Ordu Referandum sonuçları 2017 Evet Hayır oranı
GÜNDEM

Ordu Referandum sonuçları 2017 Evet Hayır oranı
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde 'böcek' araması
GÜNDEM

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde 'böcek' araması
Ordu'da otel yangını
GÜNDEM

ORDU'DA 7 KATLI OTELDE YANGIN!
Marmaris'teki katliam gibi kazanın kritik ismi konuştu
GÜNDEM

EŞİNİ TRAFİK LEVHASINA TAKILI BULDU! "SAATLERCE BAŞINDA BEKLEDİM"
Sultangazi'de gerginlik sürüyor! Polis müdahale etti
GÜNDEM

SULTANGAZİ'DE GERGİNLİK SÜRÜYOR! POLİS MÜDAHALE ETTİ
Diyarbakır'da 1 korucu şehit oldu
GÜNDEM

DİYARBAKIR'DA 1 KORUCU ŞEHİT OLDU
Adıyaman'da 3.4 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM

ADIYAMAN'DA DEPREM
Sivas'ta bir kişi montuna gizlediği uyuşturucuyla yakalandı
GÜNDEM

MONTUN ASTARINDAN ÇIKTI!