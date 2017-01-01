Antalya Valisi Karaloğlu'ndan 'kostümlü fotoğraf' açıklaması

Antalya Valisi Karaloğlu, dün twitter hesabından yaptığı Çin kostümlü paylaşımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

DHA'nın haberine göre; Fotoğrafına "karanlık ve kir bulaştıranları kınadığını" söyleyen Karaloğlu, "Bazı art niyetliler o anı kirletmesin diye kaldırdım" dedi.

Karaloğlu şunları söyledi:

"İnstagram köşesi diye bir şey var. Eskiden de hatıra köşeleri vardı. Çin ziyaretinde bu amaçla hazırlanmış bir köşede fotoğraf çektim hesabımda paylaştım. Milyonlarca insan aynı şeyi her gün yapıyor. Hayatımız renkleniyor. Ancak çok garip tepkilerle karşılaştım. Öncelikle duruma olumlu yaklaşanlara teşekkür ediyorum. Lakin gerçek kimliğini saklayarak ipe sapa gelmez yorumlarla hoş bir anı fotoğrafına karanlık ve kir bulaştıranları kınıyorum. Sosyal medyayı kirleten bu hesaplar insani olanı tahrip ediyorlar. Yazıktır, ayıptır. Paylaştığım karenin sempatik olduğuna halen inanıyorum. Ancak bazı art niyetliler o anı kirletmesin diye kaldırdım."