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Cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven adliyeye sevk edildi

Oğuz Güven, Cumhuriyet.com.tr'de yer alan "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti" başlıklı haber gerekçesiyle gözaltına alınmıştı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:00:06 Güncelleme: 16:43:49 DHA

Cumhuriyet gazetesi internet sitesinin genel yayın yönetmeni Oğuz Güven adliyeye sevkedildi.

GÜVEN, "KAMYON BİÇTİ" BAŞLIĞI NEDENİYLE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Oğuz Güven, trafik kazasında yaşamını yitiren Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'le ilgili haberin Cumhuriyet internet sitesinde "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti" başlığıyla verildiği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınmıştı.

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