ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Oğuz Güven
GÜNDEM

Oğuz Güven tutuklandı

Oğuz Güven, Cumhuriyet.com.tr'de yer alan "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti" başlıklı haber gerekçesiyle gözaltına alınmıştı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:00:06 Güncelleme: 19:38:18 AA

Cumhuriyet gazetesi internet sitesinin genel yayın yönetmeni Oğuz Güven, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında ölümünün ardından yazılan bazı haberler ve sosyal medya paylaşımlarıyla, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele edenlerin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güven'in, hakimlik sorgusu sona erdi.

Savcılık sorgusunda Güven'e, Cumhuriyet gazetesine ait Twitter hesabından "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti" şeklindeki paylaşımla ilgili sorular yöneltildiği öğrenildi.

"YANLIŞLIKLA ATILMIŞTIR"

Güven'in ise savunmasında, "Söz konusu tweet, editörümüz Birkan Erol tarafından yanlışlıkla atılmıştır. Şöyle ki ben kendisine 'İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Mustafa Alper'in aracını kamyon biçti' şeklinde tweet atmasını söyledim. Ancak Erol yanlışlıkla 'Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti' şeklinde tweeti girmiştir. Rekabet ve hız faktörleri göz önünde bulundurularak bir yanlışlık meydana gelmiştir. Ayrıca söz konusu tweet girildikten sonra suça konu tweet kaldırılıp 'İlk FETÖ iddianamesi hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper kamyon kazasında feci şekilde can verdi' şeklinde düzeltilmiştir." dediği belirtildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Konyaaltı sahilinde şoke eden görüntü!
GÜNDEM

Türkiye'nin en ünlü sahilinde şoke eden görüntü!
Binali Yıldırım: Çok iyi bir başkan, hızlı öğreniyor
GÜNDEM

"Çok iyi bir başkan, hızlı öğreniyor"
Manisa'da bebeğini poşete bırakıp kaçan anne tutuklandı
GÜNDEM

Bebeğini poşete bırakıp kaçtı!
Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısından Suriyelilere maaş verildiği iddiasına yanıt
GÜNDEM

Bakan Yardımcısından Suriyelilere maaş verildiği ...
TRT'nin yeni Genel Müdürü İbrahim Eren oldu
GÜNDEM

TRT'nin yeni Genel Müdürü belli oldu
Yurt dışına kaçmaya çalışan teröristler bayılmak üzereyken yakalandı
GÜNDEM

Yurt dışına kaçmaya çalışan teröristler bayılmak ...
TRT'nin yeni Genel Müdürü İbrahim Eren oldu
GÜNDEM

TRT'NİN YENİ GENEL MÜDÜRÜ BELLİ OLDU
Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısından Suriyelilere maaş verildiği iddiasına yanıt
GÜNDEM

BAKAN YARDIMCISINDAN SURİYELİLERE MAAŞ VERİLDİĞİ İDDİASINA YANIT
Manisa'da bebeğini poşete bırakıp kaçan anne tutuklandı
GÜNDEM

BEBEĞİNİ POŞETE BIRAKIP KAÇTI!
Konyaaltı sahilinde şoke eden görüntü!
GÜNDEM

TÜRKİYE'NİN EN ÜNLÜ SAHİLİNDE ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ!
Yurt dışına kaçmaya çalışan teröristler bayılmak üzereyken yakalandı
GÜNDEM

YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞAN TERÖRİSTLER BAYILMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI
Binali Yıldırım: Çok iyi bir başkan, hızlı öğreniyor
GÜNDEM

"ÇOK İYİ BİR BAŞKAN, HIZLI ÖĞRENİYOR"