Oğuz Güven tutuklandı

Cumhuriyet gazetesi internet sitesinin genel yayın yönetmeni Oğuz Güven, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında ölümünün ardından yazılan bazı haberler ve sosyal medya paylaşımlarıyla, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele edenlerin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güven'in, hakimlik sorgusu sona erdi.

Savcılık sorgusunda Güven'e, Cumhuriyet gazetesine ait Twitter hesabından "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti" şeklindeki paylaşımla ilgili sorular yöneltildiği öğrenildi.

"YANLIŞLIKLA ATILMIŞTIR"

Güven'in ise savunmasında, "Söz konusu tweet, editörümüz Birkan Erol tarafından yanlışlıkla atılmıştır. Şöyle ki ben kendisine 'İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Mustafa Alper'in aracını kamyon biçti' şeklinde tweet atmasını söyledim. Ancak Erol yanlışlıkla 'Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti' şeklinde tweeti girmiştir. Rekabet ve hız faktörleri göz önünde bulundurularak bir yanlışlık meydana gelmiştir. Ayrıca söz konusu tweet girildikten sonra suça konu tweet kaldırılıp 'İlk FETÖ iddianamesi hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper kamyon kazasında feci şekilde can verdi' şeklinde düzeltilmiştir." dediği belirtildi.