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İstanbul'da bir çocuk okul gezisinde mini trenin altında kaldı

Gezi treninin altında kalan çocuğa ilk müdahale öğretmenleri ve Miniatürk çalışanları tarafından yapıldı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:25:42 Güncelleme: 16:34:00 DHA

Miniatürk'e düzenlenen okul gezisinde, arkadaşlarına bakarken mini trenin altında kalan 10 yaşındaki Ali B.'nin sol bacağı kırıldı, küçük çocuk kollarından da hafif şekilde yaralandı. 

DHA'nın haberine göre, Bağcılar'da bir ortaokul, öğrenci ve öğretmenlerin içinde bulunduğu 5 otobüsle Miniatürk gezisi düzenledi. Öğrencilerden Ali B.,  gezi treninin altında kaldı. Görevli hemen treni durdurdu. Öğrencinin yardımına öğretmenleri ve Miniatürk çalışanları koştu. Öğrenci, ilk müdahaleyi yapan 112 görevlileri tarafından önce özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenede sol bacağında kırık belirlendi ve alçıya alındı. Ameliyata alınması gerektiği belirtilen 10 yaşındaki Ali B.'ye Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Öğrencinin geziye katılmak için ailesinden izin kağıdı getirdiği belirtildi. Öğretmenlerin haber vermesi üzerine, baba Bayram B. de hastaneye geldi.

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