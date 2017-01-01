Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısından Suriyelilere maaş verildiği iddiasına yanıt

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Suriyeli mültecilere yönelik "Sosyal Uyum" projesi adını verdikleri proje kapsamında yaptığımız yardımlardan başka düzenli hiçbir ödeme ve yardım olmadığına dikkat çekerek, " Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kanalıyla bu mültecilere maaş verildiği ile ilgili söylentiler tamamen yanlıştır. Yanlıdır. Belki de maksatlı çıkarılmış söylentilerdir" dedi.

İHA'nın haberine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Çorum Valiliği tarafından düzenlenen Koruma Altındaki Çocuklar 7. Türkiye Yüzme Şampiyonası için Çorum'a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Valiliği ziyaret etti. Vali Necmeddin Kılıç ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Bakan Yardımcısı Ersoy, burada Çorum'a yapılan yatırımlar ve mültecilere yönelik yardımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Sosyal uyum projesi kapsamında kişi başına 100 lira yardım yapıldığını ve bunun da belirli şartlarının olduğunu açıklayan Bakan Yardımcısı Ersoy, mülteci alilerle dört taneden fazla çocuk ya da 50 yaş üzerinde bireyler olacağına işaret etti. Ersoy, ayrıca mültecilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemine kayıt yaptırmış olmalarının gerektiğini ifade etti.

Mültecilere yapılan yardımların insani yardım fonundan karşılandığını anlatan Ersoy, "Kaynağı insani yardım fonu tarafından yani dış kaynaklar tarafından karşılanan Türkiye Cumhuriyeti bütçesinden bir kuruş çıkmadan o fonlarla karşılanan bir kaynakla bugüne kadar 1 milyon 300 bin Suriyeli'nin başvurusunu aldık. Geçen haftaki rakamlar itibariyle söylüyorum. Bugün bu rakamlar çoğalmıştır. Böylece 1 milyon 300 bin Suriyeliyi kayıt altına almış olduk. Bunların 800 bin başvurusu değerlendirildi. Yaklaşık 500 binin üzerine 600 bine yakın Suriyeli bu yardımdan kişi başı 100 lira olarak faydalanır hale geldi. Bunun dışında devletimizin ödeneği daha doğrusu devletimizin ödenmesine aracılık ettiği hiçbir yardım yoktur. Devletimizin doğrudan yaptığı bir bağışta yoktur. Bu yardım kaynağı yurt dışından gelir. Sekretaryasını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları yapar. Ödemeyi Kızılay. Kızılay'ın verdiği kartlarla yapıyoruz. Böyle 3 ayrı kurumun işbirliği ile bu insanların asgari insani ihtiyaçların karşılanmasına uluslararası camianın yaptığı katkıyı onlara aktarmış oluyoruz. Başka da yaptığımız devletimizin yaptığı hiçbir düzenleme yoktur"