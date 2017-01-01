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Köşe yazarı Samet Çakır: "Kitap Çıkartmak değil Eser üretmek meseledir"

Kocaeli Kitap Fuar'ında köşe yazarı Yusuf Samet Çakır tarafından Edebiyatta Genç Bakış konulu konferans verildi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:56:43 Güncelleme: 18:57:47 İHA

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 9.Kitap Fuarı'nda köşe yazarı Yusuf Samet Çakırtarafından Edebiyata Genç Bakış konulu konferans yapıldı. Konferansta edebiyatta eser üretmenin toplum için yararından bahsetti.


Akçakoca Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte eser üretmenin önemine değinen Çakır, "Edebiyatta önemli olan kitap çıkartmak değildir. Önemli olan içeriğinde topluma bir şeyler katan ve öğretici olan eserleri üretmektir. Bir yazar yetiştirmek topluma yapılacak en büyük iyiliktir. Büyük yazarlar, eser üretebilen öğrenciler yetiştirirler. Yayınevlerinin ticaret mantığından çıkarak daha çok toplumu eğitmek ve kaliteli eserler çıkartmak için çalışması gerekiyor. Her yazar bu konuda duyarlı hareket etse bile yayınevleri de bu şekilde davranmalıdır. Edebiyat çınarlarının tarihsel sürecini ve üretilen eserlerin topluma olan yararlarını kitabımda anlattım ve bunu insanların okumasını sağlamak istiyorum" dedi.


Öte yandan Genç sinemacılar Aslı Bekiroğlu, Serkan Şenalp ve Duygu Gürcan Gençlik ve sinema panelinde kitap ve sinemaseverlerle bir araya geldi. Ekran karşısına nasıl yer almaya başladıklarını aktaran sinemacılar, dinleyiciyle şu an çalıştıkları yapımları paylaştılar. Kılavuz Gençlik Sahnesi'nde kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Duygu Gürcan, İzmir'den İstanbul'a oyuncu olmak için geldiğini söyleyerek hedefinden asla vazgeçmediğini, bu süreçte muhasebecilik, gazete satıcılığı gibi birçok işte çalıştığını ama sonunda hedefine ulaştığını belirtti.

Yer aldığı Payitaht Abdülhamit dizisi hakkında dinleyicilere bilgi vererek Payitaht Abdülhamit dizisinde yer almaktan büyük keyif aldığını söyleyen Gürcan, "Türkiye'de dizi sektörü her geçen gün büyüyor" diye konuştu.

Sinema ve Gençlik panelinde Serkan Şenalp, yayındaki dizilerin çok uzun olduğunu 150-160 dakikalık dizilerin sinema uzunluğunda yapıldığını belirterek dünyadaki örneklerin ise 50 dakika civarında yapıldığını söyledi. Şenalp, "Türkiye'de yılda 60-70 dizi çekilmekte, tüm dizilerde aynı kaliteyi yakalamak mümkün olmuyor" ifadelerini kullandı.

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