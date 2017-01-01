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Konya'da Suriyeli aileler birbirine girdi: 7 yaralı

Konya'da Suriyeli iki aile henüz belirlenemeyen bir sebeple kavga etti. Olayda 3'ü ağır 7 kişi yaralandı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 20:09:10 Güncelleme: 20:16:05 AA

Konya'da Suriyeli iki aile arasında çıkan kavgada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Kale Sokak'ta yaşayan iki Suriyeli ailenin kadınları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgaya kadınların yakınları da karıştı. Bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.

Polis, uyarılara rağmen kavgayı sona erdirmeyen tarafları dağıtmak için havaya ateş açmak zorunda kaldı.

112 Acil Servis ekiplerince Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polisin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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