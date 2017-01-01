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İzmir Bayındır'da kayıp olan Kadriye G., öldürüldü mü?

Geçtiğimiz ağustos ayında sırra kadem basan 17 yaşındaki Kadriye G.'nin annesinin canlı yayında kızının, ilişkisi olduğunu iddia ettiği amcası ile öz babası tarafından öldürüldüğü iddiası, ekipleri harekete geçirmişti

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 21:26:50 Güncelleme: 21:52:35 DHA

İzmir'in Bayındır İlçesinde, yaklaşık 9 ay önce ortadan kaybolan 17 yaşındaki Kadriye G.'den haber alınamadı.

Bayındır'ın kırsal Furunlu Mahallesi'nde yaşayan Necla- Ercan G. çiftinin 4 dört çocuğundan Kadriye, geçen 25 Ağustos sabahı iki kardeşiyle birlikte evden çıktı.

DHA'nın haberine göre, genç kız, kardeşlerini, yaklaşık 100 metre ilerdeki demiryoluna geldiklerinde evlerine gönderdi. Genç kızın uzun süre eve dönmemesi üzerine merak eden ailesi, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kendisine ulaşamadı. Kızının başına bir şey gelmiş olabileceğinden şüphelenen, köylerden süt toplama işiyle uğraşan baba Ercan G., eşiyle birlikte kayıp başvurusunda bulunmak üzere polis merkezine gitti. Başlatılan arama çalışmaları, aradan geçen zamana rağmen sonuçsuz kaldı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLEN KADRİYE'NİN 2 AYLIK HAMİLE OLDUĞU BELİRLENDİ

Bu süreçte araştırma yapan jandarma, Kadriye G.'nin ortadan kaybolmadan bir süre önce annesi tarafından karın ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede yapılan tahlil ve testlere göre, iki aylık hamile olduğunu belirledi.

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

İlk olarak, kayıp Kadriye G.'nin öldürülüp, ilişkisi olduğu ileri sürülen ve genç kızın kaybolduğu gün intihar eden mahalle bakkalı 65 yaşındaki Mehmet Liv'in mezarının üzerine gömüldüğü iddia edildi.

İDDİALARA RAĞMEN BAKKAL MEHMET LİV'İN MEZARI AÇILMADI

Bunun üzerine oğlu Serkan Liv, Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçeyle başvurup, babasının mezarının açılıp, iddiaların araştırılmasını istedi. Ancak geçen zamana rağmen mezar açılmadı.

ANNE NECLA G., KIZININ, AMCASI İLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Daha sonra geçen cuma günü bir TV programına katılan anne Necla G., kızının, amcası Ergün G. ile ilişkisi olduğunu iddia etti. Necla G., kızınının, amcası ile babası Ercan G. tarafından öldürülüp gömüldüğünü öne sürdü.

Jandarma bu iddialar üzerine amca Ergün G., baba Ercan G., anne Necla G. ve Kadriye'nin bir süre arkadaşlık yaptığı ismi öğrenilemeyen genci, geçen cumartesi günü gözaltına aldı.

Yapılan sorgulamada, Necla G.'nin iddialarının asılsız olduğunu, genç kızın gömüldüğünü iddia ettiği yeri gösteremediği öğrenildi.

Tüm şüpheliler daha sonra serbest kaldı.

Kadriye G.'nin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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