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Mühimmat dolu sandık, Sakarya Karasu'da kıyıya vurdu

Üzerinde Kiril alfabesi ile sayı ve yazıların olduğu belirlenen mühimmat dolu sandığın, 27 Nisan'da kaza sonucu Karadeniz açıklarında batan, Rus askeri gemisine ait olduğu tahmin ediliyor

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 21:47:32 Güncelleme: 21:59:37 AA

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, içinde mühimmat bulunan bir sandık kıyıya vurdu.

Alınan bilgiye göre, Küçük Karasu Mahallesi sahilinde vatandaşlar, kıyıya bir sandığın vurduğunu gördü.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, sandığın içinde mühimmat olduğunu belirledi.

Sandık ve mühimmatların üzerinde Kiril alfabesi ile sayı ve yazıların olduğu tespit edildi.

Mühimmat dolu sandığın, 27 Nisan'da kaza sonucu Karadeniz açıklarında batan, Rus askeri gemisine ait olduğu tahmin ediliyor.

Mayıs ayı başlarında da Kaynarca ilçesi Başoğlu Karaboğaz ve Karasu Camitepe Mahallesi sahillerinde, aynı gemiye ait olduğu tahmin edilen mühimmat dolu sandıklar kıyıya vurmuştu.

OLAY

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişi açıklarında 27 Nisan'da, Rus askeri gemisi ile canlı hayvan taşıyan bir gemi çarpışmış, Rus askeri gemisi, mürettebat kurtarıldıktan bir süre sonra batmıştı.

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