Şırnak'ta üs bölgesine saldırı girişimi

Şırnak'ın Uludere İlçesi Nezirkına üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle çıkan çatışmada bir terörist öldürüldü.



DHA'nın haberine göre Uludere İlçesi kırsal alanında bulunan Nezirkına üs bölgesinde güvenlik güçlerine, akşam saatlerinde bir grup PKK'lı terörist tarafından saldırı girişiminde bulundu. Üs bögesindeki güvenlik güçlerinin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, bir terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak Valiliği tarafından çatışma ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Uludere ilçesi Nezirkına üs bölgesinde saldırıda bulunan Bölücü Terör Örgütü mensuplarına karşı yapılan atışlarda bir Bölücü Terör Örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

TSK AÇIKLAMA YAPTI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak Uludere'de terörist unsurlarınca uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda bir askerin yaralandığını, saldırının ardından çıkan çatışmada bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İHA'nın haberine göre TSK'dan yapılan açıklamada, 15 Mayıs 2017 tarihinde saat 16.30 sularında Şırnak ili Uludere ilçesi Nezirkırna Tepe bölgesinde bulunan 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı unsurlarına bölücü terör örgütü mensupları tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunulduğu, tanksavar silahı ile yapılan atış sonrasında bir askerin hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Yaralı askerin tedavi maksadıyla derhal hastaneye sevk edildiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. Açıklamada, "Müteakiben çıkan çatışmada bir bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Meydana gelen olayda yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.