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Numan Kurtulmuş'tan TRT Genel Müdürlüğü ataması açıklaması

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TRT Genel Müdürlüğü ataması ile ilgili açıklama yaptı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 23:48:36 Güncelleme: 23:54:56 AA

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TRT Genel Müdürlüğü atamasıyla ilgili sürece ilişkin, "TRT yasasına göre TRT Genel Müdürlüğü için başvurular alınacak. 15 günlük süreden sonra da bu başvurular RTÜK tarafından değerlendirilerek hükümete gönderilecek. Böyle bir yasal süreç var. Bu yasal süreçten sonra da TRT, yeni genel müdürü atanarak yoluna devam edecektir." dedi.

Kurtulmuş, 9. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri Töreninin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Ödül töreni organizasyonundan dolayı TRT’yi tebrik den Kurtulmuş, bu yıl 9’uncusu yapılan ödül töreninin, uzun yıllar gelenekselleşerek devam etmesi temennisinde bulundu.

Ödül töreninin, şu anda dünyanın önemli belgesel film festivallerinden biri olduğunu belirten Kurtulmuş, “Hem yerli hem yabancı çok sayıda belgesel film bu yarışmaya katıldı. Dereceye girenlere de bugün ödülleri verildi. Özellikle Türkiye’deki öğrenci arkadaşlarımızın, üniversitelerden, iletişim fakültelerinden yetişen öğrenci arkadaşlarımızın ve Türkiye’den yönetmenlerin, uluslararası profesyonel yönetmenlerin göstermiş olduğu ilgi dolayısıyla onları da tebrik ediyorum. Ümit ederim ki uzun yıllar boyunca dünyanın en önemli, en itibarlı belgesel film festivallerinden birisi olmayı sürdürecek ve çok daha ileriye gidecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

TRT Genel Müdürlüğü atamasıyla ilgili sürece ilişkin bir soru üzerine de Kurtulmuş, şunları söyledi:

“TRT Genel Müdürü Şenol Göka bey, TRT Genel Müdürlüğünden istifa etti. Onun istifasının ardından TRT yasası gereği, TRT’nin en kıdemli genel müdür yardımcısı Erkan Durdu bey genel müdürlüğe vekaleten atandı. Yarın zannediyorum RTÜK’ün bir toplantısı var. RTÜK toplantısında bir ilan süreci başlayacak ve yine TRT yasasına göre TRT Genel Müdürlüğü için başvurular alınacak. 15 günlük süreden sonra da bu başvurular RTÜK tarafından değerlendirilerek hükümete gönderilecek. Böyle bir yasal süreç var. Bu yasal süreçten sonra da TRT, yeni genel müdürü atanarak yoluna devam edecektir. Şimdiye kadar gösterdiği hizmetlerinden dolayı da Şenol Göka beye teşekkür ediyorum. Bundan sonra gelecek olan genel müdür arkadaşımız, onun bıraktığı yerden çok daha ileri bir noktaya TRT’yi götürerek bir kamu yayıncılığı görevi yürüten TRT’yi, bir dünya markası haline getirmek için, bütün arkadaşlarıyla beraber gayretli bir şekilde çalışmasını sürdürecektir.”

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