Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanlığı'na veda ediyor

Başbakan Binali Yıldırım, yaklaşık 1 yıldır sürdürdüğü AK Parti Genel Başkanlığı’na hafta sonu veda edecek. Olağanüstü kongre ile genel başkanlık görevini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a devredecek olan Yıldırım, dün akşam AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerine yemek verdi.

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre Başbakanlık Resmi Konutu’nda gerçekleşen yemeğe, MYK üyeleri eşleriyle birlikte katıldı. Yıldırım, 1 yıllık görev süresi boyunca yürüttükleri çalışmadan dolayı parti kurmaylarına teşekkür ederken, yemekli toplantıda hafta sonu gerçekleştirilecek olağanüstü kongre hazırlıkları da masaya yatırıldı. Kongreye katılacak teşkilatların organizasyonlarından kullanılacak şarkı ve sloganlara, davetli listelerinden kongrede izletilecek sinevizyon gösterisine kadar birçok konu ele alındı.

FORMÜL ARAYIŞI

AK Parti Kongresi’nin önemli bir gündem maddesini de tüzük değişikliği oluşturacak. Yıldırım’ın kongre sonrasında da MYK’da yer alması için formül arayışı devam ediyor. Bu konuda farkı görüşler ifade edilirken, nihai kararı ABD gezisi dönüşünde Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun tek aday olarak girdiği 5. olağan büyük kongrede, tüzükte önemli değişiklikler yapılarak biri insan hakları, biri çevre olmak üzere 2 genel başkan yardımcılığı ile siyasi erdem ve etik kurulu ihdas edilmişti. Hafta sonu gerçekleştirilecek kongrede, bu düzenlemelerden de geri adım atılabileceği ifade ediliyor.

ANA SLOGAN NETLEŞTİ

AK Parti’nin olağanüstü kongresinin ana sloganı, “Yeni atılım dönemi” olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede; değişim, demokrasi ve reform vurgusu yapacak.

Başbakan Yıldırım, bugün AK Parti’nin TBMM Grubu’nu toplayacak. Yıldırım, saat 11.30’daki grup toplantısında son kez genel başkan olarak milletvekillerine hitap edecek.