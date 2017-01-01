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Yasak aşktan doğan çocuklarını devlete bırakmak için dava açtı

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde 8 yıl önce eğitim gördüğü sırada yasak aşk yaşadığı hocası T.Y.’den 2 çocuğu olan İ.S., sevgilisinin kendisini terk edip karısına dönmesinin ardından çocuklarını devlete bırakmak için dava açtı

16 Mayıs 2017 Salı, 06:21:48 Güncelleme: 06:35:33

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde 8 yıl önce eğitim gören İ.S., âşık olduğu öğretim görevlisi T.Y. ile birlikte yaşamaya başladı. Çiftin bu birlikteliğinden C.Y. (6) ve H.Y. (7) adlı 2 çocukları dünyaya geldi. T.Y. ile evleneceğini ümit eden İ.S., sevdiği adamın kendisini terk edip karısına dönmesinin ardından çocuklarını alarak Adana’ya gitti. Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre çocuklarını anne ve babasına teslim eden İ.S., tanıştığı bir gençle dünya evine girdi. Yeni evliliğinden de bir çocuğu olan İ.S., T.Y.’den olan çocuklarını devlete bırakmak için harekete geçti.

Çocuklarına anne ve babasının bakamadığını belirten İ.S., T.Y.’nin de bu sorumluluktan kaçtığı için böyle bir karar aldığını belirtti. ‘Velayetin değiştirilmesi’ talebinde bulunan İ.S., T.Y.’nin kendisini tehdit ettiğini ileri sürerek mahkemeden koruma talep etti. T.Y., ifadesi alınmak üzere mahkemeye çağrıldı. Bu arada kavga eden İ.S. ile T.Y. hakkındaki hakaret ve tehdit davasına önümüzdeki günlerde başlanacağı öğrenildi.

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