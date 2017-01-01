Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ temizliği tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 16 Mayıs 2017 Salı günü raporu.

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ÇANKIRI'DA 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakim karşısına çıkan 11 'ByLock' şüphelisinden 9'u tutuklandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve hakim karşısına çıkan 11 kişiden H.B, Uzman Çavuş A.A ve T.Ş, Diyanet İşleri Başkanlığı personeli H.K, H.E, H.K ve O.A, hemşire E.G.E, öğrenci S.D tutuklandı. Şüphelilerden U.T adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.H şartsız serbest bırakıldı.

ByLock kullandıkları gerekçesiyle tutuklanan şüpheliler Çankırı Adliyesindeki işlemlerinin ardından Çankırı E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü. (İHA)

ZONGULDAK'TA 1 KADIN TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen kadın tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Savcılığınca hakkında yakalama kararı bulunan Aysun Aydemir (31), İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe merkezinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığında ifadesi alınan Aydemir, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bu arada tutuklanan Aysun Aydemir'in, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve FETÖ'nün "katalog evlilik" yöntemiyle evlilikler gerçekleştirdiği, eşinin de firari olduğu öğrenildi. (AA)