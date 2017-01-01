HSK'ya üye seçiminde MHP'ye 2 kontenjan: 1 avukat, 1 Yargıtay üyesi

TBMM Genel Kurulu’nda bugün yeni HSK üyeleri belirlenecek. Genel kurul, Yargıtay ve Danıştay üyeleriyle avukat ve öğretim üyelerinden oluşan 21 adaydan 7’sini HSK üyesi olarak seçecek. 7 üyeden 2’si, MHP kontenjanından olacak

Referandumun ardından yeni Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nda (HSK) değişim süreci başladı. Yeni kurulun 4 üyesi Cumhurbaşkanı, 7 üyesi ise TBMM tarafından seçilecek. Meclis, 7 üyenin 3’ünü Yargıtay’dan, 1’ini Danıştay’dan, kalan 3’ünü ise öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçecek. Meclis Başkanlığı’na 83 isim adaylık başvurusunda bulundu. Anayasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon, bu sayıyı her bir üyelik için 3 aday olacak şekilde 21’e düşürdü.

7 İSMİ MECLİS BELİRLEYECEK

TBMM Genel Kurulu’nda 21 aday arasından 7 üye seçilecek. Genel kurulda her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapılacak. Birinci oylamada üye tam sayısının 3’te 2 çoğunluğu aranacak. Bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada üye tam sayısının 5’te 3 çoğunluğunun oyu gerekecek. İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüyle üye seçimi tamamlanacak. Yargı kulislerinde, 7 üyeden 2’sinin MHP kontenjanından seçileceği konuşuluyor. Bunlardan biri avukatlar, diğeri Yargıtay üyeleri arasından belirlenecek. Kulislerde öne çıkar 7 isim şöyle: “Yargıtay Genel Sekreteri Yaşar Şimşek, Mehmet Osmanoğlu, HSYK Üyesi Alp Arslan (Yargıtay), Cafer Ergen (Danıştay), Hamit Kocabey, Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Songül Yazar (avukat) ya da Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Şerife Taşbaşı (avukat) ve Prof. Dr. İlhan Üzülmez (akademisyen) ya da Doç. Dr. Cengiz Köseoğlu (akademisyen).”

ERDOĞAN MECLİS’TEN SONRA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis seçiminin ardından kendisine ayrılan 4 üyelik için atama yapacak. Erdoğan, 3 adayı birinci adli yargı hâkim ve savcıları arasından, 1 adayı ise idari yargı hâkimleri arasından seçecek.