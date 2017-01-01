ByLock’tan FETÖ’cü Enes Kanter için kampanya yapmışlar

Şırnak Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından kriptosu çözülen ByLock yazışmaları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştırıldı. Başsavcılık, yazışmaları FETÖ davalarının görüldüğü mahkemelere gönderdi.

FETÖ’ye bağlılığını dile getiren basketbolcu Enes Kanter’in NBA’de All Star seçilebilmesi için örgüt üyelerinden mesaj atmalarının istendiği anlaşılan yazışmalardan bazıları şöyle:

İŞTE O YAZIŞMALAR

“Tweet at, Facebook ve Instagramda paylaş, oyunu kullan, Enes Allstar olsun. Her RT bir oy. Abi destek olunabilir mi?”

“Endişe etmeyiniz, bizler ‘inayet’ altındayız. Bu dünya, dayanma dünyasıdır, darılma dünyası değil. O gün, yüzü gülmedik bir mazlum ve mağdur, ettiklerine nadim ağlamadık da bir zalim kalmayacaktır.”

(Rüyasında Hz. Muhammed’i gördüğünü öne süren ByLock kullanıcısı anlatıyor) “Allah Resulü buyurdular ki haşir meydanında sizi (FETÖ üyelerini) almadan Firdevs cennetine gitmeyeceğim. Şefaatim inşallah size nail olacak’ dedi.”