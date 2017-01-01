ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
FETÖ
GÜNDEM

ByLock’tan FETÖ’cü Enes Kanter için kampanya yapmışlar

FETÖ’ye bağlılığını dile getiren basketbolcu Enes Kanter’in NBA’de All Star seçilebilmesi için örgüt üyelerinden mesaj atmaları istenmiş

16 Mayıs 2017 Salı, 09:19:08 Güncelleme: 09:20:02 HABERTURK.COM

Şırnak Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından kriptosu çözülen ByLock yazışmaları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştırıldı. Başsavcılık, yazışmaları FETÖ davalarının görüldüğü mahkemelere gönderdi.

FETÖ’ye bağlılığını dile getiren basketbolcu Enes Kanter’in NBA’de All Star seçilebilmesi için örgüt üyelerinden mesaj atmalarının istendiği anlaşılan yazışmalardan bazıları şöyle:

İŞTE O YAZIŞMALAR

“Tweet at, Facebook ve Instagramda paylaş, oyunu kullan, Enes Allstar olsun. Her RT bir oy. Abi destek olunabilir mi?”

“Endişe etmeyiniz, bizler ‘inayet’ altındayız. Bu dünya, dayanma dünyasıdır, darılma dünyası değil. O gün, yüzü gülmedik bir mazlum ve mağdur, ettiklerine nadim ağlamadık da bir zalim kalmayacaktır.”

(Rüyasında Hz. Muhammed’i gördüğünü öne süren ByLock kullanıcısı anlatıyor) “Allah Resulü buyurdular ki haşir meydanında sizi (FETÖ üyelerini) almadan Firdevs cennetine gitmeyeceğim. Şefaatim inşallah size nail olacak’ dedi.”

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (16 Mayıs 2017)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 16 Mayıs günlüğü
FETÖ'nün 'Pinhan restoran' iddianamesinde 8 şüpheli hakkında müebbet istemi
GÜNDEM

'Pinhan restoran' iddianamesinde 8 şüpheli hakkında ...
FETÖ'nün 'mahrem imamı' örgütün fişleme kodlarını anlattı
GÜNDEM

FETÖ'nün 'mahrem imamı' örgütün fişleme kodlarını ...
İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 52 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

Son bir haftada 52 terörist etkisiz hale getirildi
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (15 Mayıs 2017)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 15 Mayıs günlüğü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ’ın hedefinde ben varım
GÜNDEM

"DEAŞ’ın hedefinde ben varım"
HSK'ya üye seçiminde MHP'ye 2 kontenjan: 1 avukat, 1 Yargıtay üyesi
GÜNDEM

HSK SEÇİMİ BUGÜN! MHP'YE 2 KONTENJAN
İstanbul Boğazı'nda Rus gemilerine füzeli saldırı alarmı
GÜNDEM

İSTANBUL BOĞAZI'NDA RUS GEMİLERİNE FÜZELİ SALDIRI ALARMI
YPG’ye silah yardımı kararının ardından ABD’ye ‘nokta’ ziyareti
GÜNDEM

GÖZLER BUGÜNKÜ GÖRÜŞMEDE! İLK KEZ BİR ARAYA GELECEKLER!
ByLock’tan FETÖ’cü Enes Kanter için kampanya yapmışlar
GÜNDEM

BYLOCK’TAN FETÖ’CÜ ENES KANTER İÇİN KAMPANYA YAPMIŞLAR
Bakanlığın kaybolma kararı: "Yeni hayat kurma arzusu olabilir"
GÜNDEM

BAKANLIĞIN 'KAYBOLMA KARARI'NA ACILI EVLATTAN TEPKİ!
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (16 Mayıs 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 16 MAYIS GÜNLÜĞÜ