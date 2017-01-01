ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İzmir Harvard
GÜNDEM

Anne sözü dinledi Harvard’dan bursu aldı

İzmir Amerikan Koleji’nde burslu olarak okuyan 18 yaşındaki Nil, Harvard yolcusu. Başvurunun kapanmasına yarım saat kala annesinin sözünü dinledi ve tekrar niyet mektubu yazdı. Şimdi yüzde 100 burslu Harvard’da okuyacak

16 Mayıs 2017 Salı, 09:25:30 Güncelleme: 10:42:59

Nil Çakırca, İzmir Amerikan Koleji’nde (ACI) burslu ve yatılı okuyor. 2010-2011 yılında SBS şampiyonlarından da biri olan Nil bu yıl mezun olacak. Nil’in İzmir Amerikan’a girişi ablası Damla sayesinde olmuştu, dünyanın en gözde üniversitesi Harvard’a kabulü ise “anne sözü” dinlemesi sayesinde oldu. Üstelik de Harvard’a yüzde 100 burslu kabul edildi.

ANNE MEKTUBU BEĞENMEYİNCE

Nil, başvurunun bitmesine yarım saat kala annesinin beğenmediği “niyet mektubunu” oturdu, yeniden yazdı. Ablasından kalan ilk akıllı telefonunu lise 1’de aldığını, bu telefonla arkadaş ilişkilerinin nasıl biçimlendiğini, ailesi ve arkadaşlarıyla ilişkilerini, sınav sistemi yüzünden nasıl Türkiye’de gençlerin hayal kuramadıklarını anlattı.

Gazete Habertürk'ten Pervin Kaplan’ın haberine göre, Harvard gibi üniversitelere başvuranların zaten akademik başarıları yüksek olduğunu bu yüzden de seçilebilmek için “niyet mektubu”nun önemli olduğunu vurgulayan Nil,  mektubunu ve kabul sürecini şöyle anlattı.

FARKLILIK ARIYORLAR: Harvard gibi okullar gerçek sizi anlamak ve farklılığınızı görmek istiyor. Çünkü başvuran herkesin SAT puanları, notları yüksek. İlk mektup nasıl bir eğitim alacağım ile ilgiliydi. Anneme bunu okudum, ama bakışından beğenmediğini anladım. Değiştirmemi önerdi.

YARIM SAAT KALA YAZDIM: Başvurunun bitmesine yarım saat kala hayatımın şekillenmesinde etki yaratan anılarımı anlattığım mektubu yazdım. İzmir Amerikan’a ablam Damla’nın girmem için ısrarcı olduğunu, okula yüzde 100 burslu kabul edilişimi, ablamın Boğaziçi Üniversitesi’nde endüstri mühendisliği okuduktan sonra hayali olan Google’da çalışmaya azmi sayesinde nasıl başladığını yazdım.

"ÜLKEME GERİ DÖNECEĞİM"

Mektubunda arkadaşlarla olan ilişkinin ve aile değerlerinin toplumun beklentilerinden daha önemli olduğunu vurgulayan Nil, “İleride ülkeme dönüp yakaladığım fırsatları diğer çocukların da yakalaması için elimden geleni yapacağım” dedi.

HAYALLERİN PEŞİNDE KOŞAN ABLA

Nil 'in Harvard Ünivesitesi’ndeki eğitim giderlerini Defne-Muhtar Kent Eğitim Vakfı’nın bursu karşılayacak. Nil, ablasının hayatında çok önemli rol oynadığını söylüyor: “Ben hayallerinin peşinden koşan ve hayal etmenin hiçbir sınırı olmadığını bana her zaman anlatan bir ablayla ve hayallerime ulaşabilmem için her konuda destek olan, ufkumu daha da açan bir aile içinde büyüdüm. Ablam İzmir Amerikan’da yatılı okumam için çok ısrar etti, babamı ikna etti. Okulum ise aynı duyguları bana yaşatan aile oldu. Burada yatılı okumak tek başına ayakta durmama, kendimi keşfetmeme ve hayat boyu sürecek dostluklar kurmama neden oldu.”

ARKADAŞ İLİŞKİLERİ UYGULAMASI

“Sonra WhatsApp uygulamasının arkadaşlarımla ilişkimi belirleyici olmasından söz ettim. Benim ilk akıllı telefonum lise birde oldu. O da ablamın eski telefonuydu. Oysa hazırlıkta tüm arkadaşlarımın akıllı telefonları vardı ve kendi aralarında haberleşiyor, sınavlarla ilgili konuşuyorlardı. Ertesi sabah ben ne muhabbetlerine katılabiliyor ne de esprileri anlıyordum. Telefon ile ben de bu sohbetlerin içine girebildim. Çünkü WhatsApp uygulamasını iletişim ve sınavlara hazırlık için kullanıyor, soru çözüyordum. O kadar çok soru çözümüne yardım ettim ki, ‘en iyi dost Oscar heykelciliği’ verildi.”

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 5
  • Misafir 48 dakika önce
    önce harvardı 0 burslu kazandı diyor sonra da bir vakıf burs verecek diyor. Şişirme haber. harvardı paralı kazanmış. tamam kolay değil de sadece mektupla harvard 0 burs verse herkes alırdı...
  • Misafir 58 dakika önce
    prosedür tırı vırı zırva olarak gördüm hep böyle niyet mektuplarını
  • Misafir 1 saat önce
    helal olsun Türk genci işte böyle olmalı Allah yolunu açık etsin
  • Misafir 1 saat önce
    helal olsun
  • Misafir 1 saat önce
    abd hayal. tr gercektir. abd tum dunyayi eziyor. akilli zeki onsanllar abd icin siraya girmis.
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İzmir'de bir kişi boşandığı eşini kafasına çekiçle vurarak öldürdü
GÜNDEM

İzmir'de vahşet! Kafasını çekiçle parçalayıp, ...
Bakanlığın kaybolma kararı: "Yeni hayat kurma arzusu olabilir"
GÜNDEM

Bakanlığın 'kaybolma kararı'na acılı evlattan tepki!
İzmir Bayındır'da kayıp olan Kadriye G., öldürüldü mü?
GÜNDEM

9 aydır kayıp olan Kadriye'nin dosyası arap saçına ...
Atı aracının arkasına bağlayıp sürükledi!
GÜNDEM

Aracının arkasına iple bağladığı atı sürükledi!
Muğla'da 24 kişinin can verdiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
GÜNDEM

Muğla'da 24 kişinin can verdiği feci kazanın ...
Anneler Günü'nde en acı veda
GÜNDEM

Anneler Günü'nde en acı veda

Konya'da iki kuzen tartıştıkları kişiyi bıçakladıktan sonra eve gidip uyumuş
GÜNDEM

KUZENLER UYKUDA YAKALANDI!
Devlet Bahçeli, grup toplantısında konuşuyor
GÜNDEM

DEVLET BAHÇELİ, GRUP TOPLANTISINDA KONUŞUYOR
İzmir'de bir kişi boşandığı eşini kafasına çekiçle vurarak öldürdü
GÜNDEM

İZMİR'DE VAHŞET! KAFASINI ÇEKİÇLE PARÇALAYIP, ÇIRILÇIPLAK SOKAĞA ATTI
Mersin'de tehlikeli gerginlik
GÜNDEM

MERSİN'DE TEHLİKELİ GERGİNLİK: 7 YARALI, 11 GÖZALTI
Enerji Bakanlığı ve MEB'de FETÖ operasyonu
GÜNDEM

ENERJİ BAKANLIĞI VE MEB'DE FETÖ OPERASYONU
Kadir Topbaş'tan '1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi' tepkisi
GÜNDEM

TOPBAŞ: SESSİZ, SAKİN DURUYORSAK BİR YERE KADAR!