Anne sözü dinledi Harvard’dan bursu aldı

Nil Çakırca, İzmir Amerikan Koleji’nde (ACI) burslu ve yatılı okuyor. 2010-2011 yılında SBS şampiyonlarından da biri olan Nil bu yıl mezun olacak. Nil’in İzmir Amerikan’a girişi ablası Damla sayesinde olmuştu, dünyanın en gözde üniversitesi Harvard’a kabulü ise “anne sözü” dinlemesi sayesinde oldu. Üstelik de Harvard’a yüzde 100 burslu kabul edildi.

ANNE MEKTUBU BEĞENMEYİNCE

Nil, başvurunun bitmesine yarım saat kala annesinin beğenmediği “niyet mektubunu” oturdu, yeniden yazdı. Ablasından kalan ilk akıllı telefonunu lise 1’de aldığını, bu telefonla arkadaş ilişkilerinin nasıl biçimlendiğini, ailesi ve arkadaşlarıyla ilişkilerini, sınav sistemi yüzünden nasıl Türkiye’de gençlerin hayal kuramadıklarını anlattı.

Gazete Habertürk'ten Pervin Kaplan’ın haberine göre, Harvard gibi üniversitelere başvuranların zaten akademik başarıları yüksek olduğunu bu yüzden de seçilebilmek için “niyet mektubu”nun önemli olduğunu vurgulayan Nil, mektubunu ve kabul sürecini şöyle anlattı.

FARKLILIK ARIYORLAR: Harvard gibi okullar gerçek sizi anlamak ve farklılığınızı görmek istiyor. Çünkü başvuran herkesin SAT puanları, notları yüksek. İlk mektup nasıl bir eğitim alacağım ile ilgiliydi. Anneme bunu okudum, ama bakışından beğenmediğini anladım. Değiştirmemi önerdi.

YARIM SAAT KALA YAZDIM: Başvurunun bitmesine yarım saat kala hayatımın şekillenmesinde etki yaratan anılarımı anlattığım mektubu yazdım. İzmir Amerikan’a ablam Damla’nın girmem için ısrarcı olduğunu, okula yüzde 100 burslu kabul edilişimi, ablamın Boğaziçi Üniversitesi’nde endüstri mühendisliği okuduktan sonra hayali olan Google’da çalışmaya azmi sayesinde nasıl başladığını yazdım.

"ÜLKEME GERİ DÖNECEĞİM"

Mektubunda arkadaşlarla olan ilişkinin ve aile değerlerinin toplumun beklentilerinden daha önemli olduğunu vurgulayan Nil, “İleride ülkeme dönüp yakaladığım fırsatları diğer çocukların da yakalaması için elimden geleni yapacağım” dedi.

HAYALLERİN PEŞİNDE KOŞAN ABLA

Nil 'in Harvard Ünivesitesi’ndeki eğitim giderlerini Defne-Muhtar Kent Eğitim Vakfı’nın bursu karşılayacak. Nil, ablasının hayatında çok önemli rol oynadığını söylüyor: “Ben hayallerinin peşinden koşan ve hayal etmenin hiçbir sınırı olmadığını bana her zaman anlatan bir ablayla ve hayallerime ulaşabilmem için her konuda destek olan, ufkumu daha da açan bir aile içinde büyüdüm. Ablam İzmir Amerikan’da yatılı okumam için çok ısrar etti, babamı ikna etti. Okulum ise aynı duyguları bana yaşatan aile oldu. Burada yatılı okumak tek başına ayakta durmama, kendimi keşfetmeme ve hayat boyu sürecek dostluklar kurmama neden oldu.”

ARKADAŞ İLİŞKİLERİ UYGULAMASI

“Sonra WhatsApp uygulamasının arkadaşlarımla ilişkimi belirleyici olmasından söz ettim. Benim ilk akıllı telefonum lise birde oldu. O da ablamın eski telefonuydu. Oysa hazırlıkta tüm arkadaşlarımın akıllı telefonları vardı ve kendi aralarında haberleşiyor, sınavlarla ilgili konuşuyorlardı. Ertesi sabah ben ne muhabbetlerine katılabiliyor ne de esprileri anlıyordum. Telefon ile ben de bu sohbetlerin içine girebildim. Çünkü WhatsApp uygulamasını iletişim ve sınavlara hazırlık için kullanıyor, soru çözüyordum. O kadar çok soru çözümüne yardım ettim ki, ‘en iyi dost Oscar heykelciliği’ verildi.”