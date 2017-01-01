Trabzon'da teröristle çatışma! 1 asker şehit

Trabzon'un Maçka ilçesi Sümela Manastırı yakınlarında arama tarama çalışması yapan askerlere PKK'lı teröristlerce ateş açıldı. Açılan ilk ateşte yaralanan uzman çavuş şehit oldu. Çıkan çatışmanın sürdüğü öğrenildi.
Habertürk Haber Merkezi'nden Enis Yıldırım'ın aktardığı bilgilere göre, bölgeye Gümüşhane ve Trabzon'dan özel harekat birlikleri sevk edildi. Açılım Grubu üyesi olduğu ve kış üstlenmesinden çıkıp bölgeye sızdıkları belirtilen teröristlerin kaçış yolları tutuldu. Bölgedeki sis nedeniyle operasyonların zorlukla yürütüldüğü bildirildi.
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YORUMLAR 44
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Misafir 4 dakika önceDağda insan yaşamaz oralar yaban hayvanları içindir.. Onlar hayvanda olamaz insanda olamaz00
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Misafir 18 dakika önceOnlara yataklık yapan diyen kardeşim, açılım en büyük yataklık değil mi?00
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Misafir 22 dakika önceTrabzonlu Hemşehrilerim şimdi hepsi temizler. Telaşa gerek yok.90
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Misafir 24 dakika önceturkiyede guvenli hicbir yer yok algisi bu yoksa toplasan 15 kisi gecmez karadenizdeki terorist sayisi60
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Misafir 24 dakika önceVatansever maçkalılar,nerdesiniz?eskiden terörist asla barınamazdı orda ? siz hayırdır ?30
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Misafir 14 dakika öncekahpeler çok ama emin ol fazla ömrü yok sen hayırıdır?00
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Misafir 24 dakika önceHani hafif yaralıydı?00
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Misafir 25 dakika önceonlara yataklık eden biri kesinlikle vardır. çıkarken inerken gören duyan bilen olmama ihtimali yok gibi, öyle saldım çayıra olmaz.00
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Misafir 29 dakika önceTrabzon Halkı Sessiz Kalma00
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Misafir 32 dakika öncemeraklanmayın terörristleri halk bulur. saklayanı da besleyeni de öldürürler rahat olun Trabzon'a giriş var çıkış yok.00
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Misafir 50 dakika önceTürkiye'nin her yerinde istedikleri gibi dolaşıyorlar bu nasıl bir hale geldik Allah sonumuzu hayır etsin. Allah askerimize yardım etsin ailelerine sabırlar versin00
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Misafir 56 dakika öncehayırdır trabzon nerden çıkmaya başladı ? bunlar oralarıdamı mesken ediniyor00
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Misafir 58 dakika öncegeturun ordan bağa bi gürgen ağacii00
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Misafir 59 dakika önceÇekin askeri geri verin milletin eline silahı onları orada iki saatte indirirler. Genç fidanlar bu ulkenin teminatıdır. Orta yaşlı ki benim gibi mesela kişilere vereceksin vazife önden biz gidelim ki gençlerimiz yarın mücadeleye devam etsin. Rabbim rahmet eylesin askerimize.90
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Misafir 59 dakika önceHafif yaralanan askerimiz nasil sehit olabilir00
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Misafir 59 dakika önceBenim bildiğim Trabzonlular onları iki saatte tepeler.. hey gidi heyy00
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Misafir 60 dakika önceBitemediniz bir türlü Allahın cezaları00
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Misafir 1 saat önceAha Trabzonlulara eğlence çıktı. Açlık oyunları gibi Trabzounlular salarlar teröristleri doğaya çıkarlar terörist avına .03
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Misafir 1 saat öncekaradenize gelin sizi oraya gömelim teröristler30
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Misafir 1 saat öncebu is barisla cözülmeli. rezil bir hale geldi.018
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Misafir 39 dakika önceo türkü daha çalınmıyor heval00
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Misafir 3 dakika öncebu ülkede barış terör belası temizlendikten sonra ancak olur00
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Misafir 1 saat önceYolunu şaşırmış diyorsunuz ama hedefine ulaşmış bir canımız gitti bunu hiç bir şeyle ödetemeyiz yazık. Allah rahmet eylesin00
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Misafir 1 saat önceBu törerist denen maluk öleceğini bile bile Trabzon'a gidiyor.bunlar beyinsiz00
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Misafir 1 saat önceadamlar resmen meydan okuyor cevabı çok sert bir şekilde verilmeli00
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Misafir 1 saat önceYolunu şaşırmuş hamsidur o00
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Misafir 1 saat öncetrabzona gelen yabancilari temizleyin, bir daha goremezsiniz00
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misafir3461 2 saat öncetrabzona girdiysen ecelini bulursun merak etme00
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Misafir 2 saat önceHerif akılsız ve aç ve buna bir de soysuzluk eklenince terörist olmaktan başka çare kalmıyor30
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Misafir 2 saat önceBİZİM YETKİLİLERDE AKIL YOK. BİRİ ATEŞ AÇIYOR. OYALIYOR. DİĞERLERİ BAŞKA YERDEN SIZIYOR. BİZİMKİLERDE BİR MALIN PEŞİNE DÜŞÜYOR.00
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Misafir 2 saat önceteabzonluların sürek avına çıkmaları lazım askere düşmemeli60
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Misafir 2 saat öncetrabzonluların sürek avına çıkması lazım askere iş düşmemeli30
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Misafir 2 saat öncebu topraklarda ugrayabilecegin en son yerdir ordasi.nekadar aptalsin sen en pkkli30
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Misafir 2 saat öncetrabzonlular mermi manyağı yaparlar onu eceli gelen köpek cami duvarına işermiş60
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Misafir 2 saat öncemaçka olunca yol şaşırması diğildir o00
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Misafir 2 saat önceşimdi köye gidiyorum....30
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Misafir 2 saat önceahaa ayılar kış uykusundan uyanmış.. vizim avcılara eğlence çıktı..60
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Misafir 2 saat öncetek kişilik temas biraz saçma geldi, düşün peşine vardır onun yanında birileri30
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Misafir 2 saat önceörgüt kuzeye yerleşmeye çalışıyor. bu konuda acil önlemler alınmalı. yok bir gün bi bakmışız toplu katliamlar yapılmı..30
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Misafir 2 saat öncekış uykusu mahmurluğu ve sisinde etkisi ile yolunu şaşırmış bu , adam nefes aldırmazlar trabzonda , akıllı olsunlar30
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Misafir 2 saat öncebunlara kış uykusundan uyanmaya fırsat vermeyin, inlerine girin ve yokedin30
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Misafir 2 saat öncebuyuk hata, simdi butun trabzon oraya akin eder ve o teroritleri lime lime eder. Bu cami duvarina isemek gibi bir sey30
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Misafir 2 saat öncetek başına teröristmi olur , vardır bunun uzantıları orada , göz açtırmamak lazım30
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Misafir 2 saat önceyolunu şaşırmış heralde bu terörist300
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Misafir 2 saat önceİyi bakın oralara. Tek küşi olamazlar240
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