Trabzon'da teröristle çatışma! 1 asker şehit

Trabzon'un Maçka ilçesi Sümela Manastırı yakınlarında arama tarama çalışması yapan askerlere PKK'lı teröristlerce ateş açıldı. Açılan ilk ateşte yaralanan uzman çavuş şehit oldu. Çıkan çatışmanın sürdüğü öğrenildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Enis Yıldırım'ın aktardığı bilgilere göre, bölgeye Gümüşhane ve Trabzon'dan özel harekat birlikleri sevk edildi. Açılım Grubu üyesi olduğu ve kış üstlenmesinden çıkıp bölgeye sızdıkları belirtilen teröristlerin kaçış yolları tutuldu. Bölgedeki sis nedeniyle operasyonların zorlukla yürütüldüğü bildirildi.