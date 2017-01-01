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Trabzon'da teröristle çatışma! 1 asker şehit

PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanan uzman çavuş şehit oldu

16 Mayıs 2017 Salı, 09:41:16 Güncelleme: 11:52:05 HABERTURK.COM

Trabzon'un Maçka ilçesi Sümela Manastırı yakınlarında arama tarama çalışması yapan askerlere PKK'lı teröristlerce ateş açıldı. Açılan ilk ateşte yaralanan uzman çavuş şehit oldu. Çıkan çatışmanın sürdüğü öğrenildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Enis Yıldırım'ın aktardığı bilgilere göre, bölgeye Gümüşhane ve Trabzon'dan özel harekat birlikleri sevk edildi. Açılım Grubu üyesi olduğu ve kış üstlenmesinden çıkıp bölgeye sızdıkları belirtilen teröristlerin kaçış yolları tutuldu. Bölgedeki sis nedeniyle operasyonların zorlukla yürütüldüğü bildirildi.

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YORUMLAR 44
  • Misafir 4 dakika önce
    Dağda insan yaşamaz oralar yaban hayvanları içindir.. Onlar hayvanda olamaz insanda olamaz
  • Misafir 18 dakika önce
    Onlara yataklık yapan diyen kardeşim, açılım en büyük yataklık değil mi?
  • Misafir 22 dakika önce
    Trabzonlu Hemşehrilerim şimdi hepsi temizler. Telaşa gerek yok.
  • Misafir 24 dakika önce
    turkiyede guvenli hicbir yer yok algisi bu yoksa toplasan 15 kisi gecmez karadenizdeki terorist sayisi
  • Misafir 24 dakika önce
    Vatansever maçkalılar,nerdesiniz?eskiden terörist asla barınamazdı orda ? siz hayırdır ?
  • Misafir 14 dakika önce
    kahpeler çok ama emin ol fazla ömrü yok sen hayırıdır?
  • Misafir 24 dakika önce
    Hani hafif yaralıydı?
  • Misafir 25 dakika önce
    onlara yataklık eden biri kesinlikle vardır. çıkarken inerken gören duyan bilen olmama ihtimali yok gibi, öyle saldım çayıra olmaz.
  • Misafir 29 dakika önce
    Trabzon Halkı Sessiz Kalma
  • Misafir 32 dakika önce
    meraklanmayın terörristleri halk bulur. saklayanı da besleyeni de öldürürler rahat olun Trabzon'a giriş var çıkış yok.
  • Misafir 50 dakika önce
    Türkiye'nin her yerinde istedikleri gibi dolaşıyorlar bu nasıl bir hale geldik Allah sonumuzu hayır etsin. Allah askerimize yardım etsin ailelerine sabırlar versin
  • Misafir 56 dakika önce
    hayırdır trabzon nerden çıkmaya başladı ? bunlar oralarıdamı mesken ediniyor
  • Misafir 58 dakika önce
    geturun ordan bağa bi gürgen ağacii
  • Misafir 59 dakika önce
    Çekin askeri geri verin milletin eline silahı onları orada iki saatte indirirler. Genç fidanlar bu ulkenin teminatıdır. Orta yaşlı ki benim gibi mesela kişilere vereceksin vazife önden biz gidelim ki gençlerimiz yarın mücadeleye devam etsin. Rabbim rahmet eylesin askerimize.
  • Misafir 59 dakika önce
    Hafif yaralanan askerimiz nasil sehit olabilir
  • Misafir 59 dakika önce
    Benim bildiğim Trabzonlular onları iki saatte tepeler.. hey gidi heyy
  • Misafir 60 dakika önce
    Bitemediniz bir türlü Allahın cezaları
  • Misafir 1 saat önce
    Aha Trabzonlulara eğlence çıktı. Açlık oyunları gibi Trabzounlular salarlar teröristleri doğaya çıkarlar terörist avına .
  • Misafir 1 saat önce
    karadenize gelin sizi oraya gömelim teröristler
  • Misafir 1 saat önce
    bu is barisla cözülmeli. rezil bir hale geldi.
  • Misafir 39 dakika önce
    o türkü daha çalınmıyor heval
  • Misafir 3 dakika önce
    bu ülkede barış terör belası temizlendikten sonra ancak olur
  • Misafir 1 saat önce
    Yolunu şaşırmış diyorsunuz ama hedefine ulaşmış bir canımız gitti bunu hiç bir şeyle ödetemeyiz yazık. Allah rahmet eylesin
  • Misafir 1 saat önce
    Bu törerist denen maluk öleceğini bile bile Trabzon'a gidiyor.bunlar beyinsiz
  • Misafir 1 saat önce
    adamlar resmen meydan okuyor cevabı çok sert bir şekilde verilmeli
  • Misafir 1 saat önce
    Yolunu şaşırmuş hamsidur o
  • Misafir 1 saat önce
    trabzona gelen yabancilari temizleyin, bir daha goremezsiniz
  • misafir3461 2 saat önce
    trabzona girdiysen ecelini bulursun merak etme
  • Misafir 2 saat önce
    Herif akılsız ve aç ve buna bir de soysuzluk eklenince terörist olmaktan başka çare kalmıyor
  • Misafir 2 saat önce
    BİZİM YETKİLİLERDE AKIL YOK. BİRİ ATEŞ AÇIYOR. OYALIYOR. DİĞERLERİ BAŞKA YERDEN SIZIYOR. BİZİMKİLERDE BİR MALIN PEŞİNE DÜŞÜYOR.
  • Misafir 2 saat önce
    teabzonluların sürek avına çıkmaları lazım askere düşmemeli
  • Misafir 2 saat önce
    trabzonluların sürek avına çıkması lazım askere iş düşmemeli
  • Misafir 2 saat önce
    bu topraklarda ugrayabilecegin en son yerdir ordasi.nekadar aptalsin sen en pkkli
  • Misafir 2 saat önce
    trabzonlular mermi manyağı yaparlar onu eceli gelen köpek cami duvarına işermiş
  • Misafir 2 saat önce
    maçka olunca yol şaşırması diğildir o
  • Misafir 2 saat önce
    şimdi köye gidiyorum....
  • Misafir 2 saat önce
    ahaa ayılar kış uykusundan uyanmış.. vizim avcılara eğlence çıktı..
  • Misafir 2 saat önce
    tek kişilik temas biraz saçma geldi, düşün peşine vardır onun yanında birileri
  • Misafir 2 saat önce
    örgüt kuzeye yerleşmeye çalışıyor. bu konuda acil önlemler alınmalı. yok bir gün bi bakmışız toplu katliamlar yapılmı..
  • Misafir 2 saat önce
    kış uykusu mahmurluğu ve sisinde etkisi ile yolunu şaşırmış bu , adam nefes aldırmazlar trabzonda , akıllı olsunlar
  • Misafir 2 saat önce
    bunlara kış uykusundan uyanmaya fırsat vermeyin, inlerine girin ve yokedin
  • Misafir 2 saat önce
    buyuk hata, simdi butun trabzon oraya akin eder ve o teroritleri lime lime eder. Bu cami duvarina isemek gibi bir sey
  • Misafir 2 saat önce
    tek başına teröristmi olur , vardır bunun uzantıları orada , göz açtırmamak lazım
  • Misafir 2 saat önce
    yolunu şaşırmış heralde bu terörist
  • Misafir 2 saat önce
    İyi bakın oralara. Tek küşi olamazlar
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