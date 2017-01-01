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Trabzon'da teröristle çatışma! 1 asker yaralı

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, yaptığı açıklamada, 1 teröristle temas sağlandığını, çatışmada 1 uzman çavuşun hafif şekilde yaralandığını belirtti

16 Mayıs 2017 Salı, 09:41:16 Güncelleme: 10:37:55 HABERTURK.COM

Trabzon'un Maçka ilçesi Sümela Manastırı yakınlarında arama tarama çalışması yapan askerlere 1 PKK'lı terörist tarafından ateş açıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Enis Yıldırım'ın edindiği bilgilere göre; Açılan ilk ateşte bir uzman çavuş yaralandı. Çıkan çatışmanın sürdüğü öğrenildi. Bölgeye Gümüşhane ve Trabzon'dan özel harekat birlikleri sevk edildi. Açılım Grubu üyesi olduğu ve kış üstlenmesinden çıkıp bölgeye sızdıkları belirtilen teröristlerin kaçış yolları tutuldu. Bölgedeki sis nedeniyle operasyonların zorlukla yürütüldüğü bildirildi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

İHA'da yer alan habere göre; Trabzon Valisi Yücel Yavuz, konuyla ilgili yaptığı kısa açıklamada "Maçka ilçemiz kırsalında tek kişilik temas sağlandı. Bir uzman çavuşumuz hafif şekilde yaralandı" dedi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılırken, konuyla ilgili açıklama yapılacağı bildirildi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 38 dakika önce
    yolunu şaşırmış heralde bu terörist
  • Misafir 42 dakika önce
    İyi bakın oralara. Tek küşi olamazlar
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