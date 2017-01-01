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Hava durumu 16.05.2017

HYava sıcaklığında yurt genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor

16 Mayıs 2017 Salı, 10:00:49 Güncelleme: 10:04:22 HABERTURK.COM

Bugün İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren rüzgarın poyraz yönünden şiddetini arttırarak kuvvetli şekilde, çarşambe ve perşembe ise fırtına şeklinde esmesi beklenirken beraberinde sıcaklıkların da tekrardan mevsim normallerinin 1-3 derece altına gerileyeceği tahmin ediliyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında yurt genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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