19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım başladı. Binlerce kişi bayramın yaklaşmasıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'yla ilgili şiirleri araştırmaya başladı. İşte en güzel, kısa ve anlamlı 19 Mayıs şiirleri...

19 MAYIS'IN ÖNEMİ

Büyük Önder Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak 'Kurtuluş Mücadelesi'ni başlattı. Türk Milleti, tüm imkansızlıklara rağmen gösterdiği fedakarlık, feraset ve cesaretle Kurtuluş Savaşı'nda zafere ulaştı. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasının ardından 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Türk Milleti'nin kahramanlığı ile zafere ulaşılan Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul edilen 19 Mayıs, "ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI" olarak her yıl kutlanmaya başlandı.

19 MAYIS'IN TARİHÇESİ

Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'de ilk defa 24 Mayıs 1935 tarihinde "Atatürk Günü" adında kutlanmıştır. Beşiktaş'ın attığı adımlarla Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçe forması giyen yüzlerce sporcunun katılımıyla spor günü olarak kutlanmaya devam edilmiştir. Kutlamaların ardından bir süre sonra yapılan Spor Kongresi'nde Beşiktaş Kurucu üyelerinden olan Ahmet Fetheri Aşeni, Atatürk Günü'nün tüm gençliğe hitap etmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" olarak adının değişmesini teklif etmiştir. Kongrede onaylanan öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onay vermesiyle yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihinde çıkarılan kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bayram, 12 Eylül askeri darbesinin ardından "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adına bürünmüştür.

19 MAYIS ŞİİRLERİ

19 MAYIS GENÇLİK MARŞI

Bir şerefli milletin şanlı çocuklarıyız.

Kalplerimiz, nabzımız, vatan diyerek atar.

Ayrılmadan yürürüz, aynı yolda erkek, kız.

Ruhumuzda ateş var, göğsümüzde iman var…

Vücudumuz yay gibi, bacaklarımız çevik,

Kalplerde cumhuriyet, başımızdadır bayrak,

Bir emanet taşırız, Ata’mıza söz verdik.

Kuvvetimizi, gücümüzü, kanımızdadır kaynak…

Bilgi ile sporu, yürütürüz atbaşı,

Çalışkanlık, çeviklik atalardan mirastır.

Türk olmanın amacı kazanmaktır savaşı…

Bize ülkü yaraşır, bize hamle yaraşır.

19 Mayıs bizim en kutsal bayramımız.

Tarihlerde var mıdır, böyle bir günün eşi ?

Bu pınardan içiyor, alıyoruz kuvvet, hız,

Bu ocaktan yakıyor bütün gençlik ateşi…

İ. HAKKI TALAS

'NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!'

Duyurdu dünyaya, Türkün gücünü

Ününü şanını, yaydı ATATÜRK!

Kahrolan milletinin, aldı öcünü

Tarihe ismini, yazdı ATATÜRK!

Yoktu gözünü, onun korkutan

Alacaktı vatanı, çakaldan kurttan

Ordunun yanında, o baş komutan

Tarihe ismini, yazdı ATATÜRK!

Vatanı almanın, yolu akıldı

Süngüler düşmana, doğru takıldı

En büyük adım,o gün atıldı

Tarihe ismini, yazdı ATATÜRK!

Kırıldı düşmanın, beli büküldü

Alındı ciğeri, o gün söküldü

İzmir'de denize, hepsi döküldü

Tarihe ismini, yazdı ATATÜRK!

Kanlara boyandı, aziz toprağım

Göndere çekildi, nazlı bayrağım

Şükürler olsun, sana ALLAH'ım

Tarihe ismini, yazdı ATATÜRK!

Türklüğün şanını, yaydı ATATÜRK!

ATATÜRK KURTULUŞ SAVAŞINDA

Bir gemi yanaştı Samsun’a sabaha karşı

Selam durdu kayığı, çaparası, takası,

Selam durdu tayfası.

Bir duman tüterdi bu geminin bacasından bir duman

Duman değildi bu

Memleketin uçup giden kaygılarıydı.

Samsun limanına bu gemiden atılan

Demir değil

Sarılan anayurda

Kemâl Paşa’nın kollarıydı.

Selam vererek Anadolu çocuklarına

Çıkarken yüce komutan

Karadeniz’in hâlini görmeliydi.

Kalkıp ayağa ardısıra baktı dalgalar

Kalktı takalar,

İzin verseydi Kemâl Paşa

Ardından gürleyip giderlerdi

Erzurum’a kadar.

19 MAYIS ŞİİRİ

Yıl 1919 Mayıs’ın ondokuzu

İşgal altında ülkem dağıtılmış ordusu.

Anadolu perişan şimdi gözler yollarda,

Bandırma vapuruyla Atam azgın sularda.

Karadeniz hırçın kız Karadeniz dalgalı

Bir yürek çırpınıyor vatanına sevdalı.

O yürekle değişti milletimin kaderi.

Kölelik olamazdı yaşamanın bedeli.

Bir güneş doğuyor bak Samsun ufuklarından!

Bir ışık yükseliyor o kapkara sulardan.

Öyle muhteşem bir nur ki ulaşıyor semaya,

Yeniden hayat verdi o nur Anadolu’ya.

Samsun’da atan yürek Erzurum’dan duyulur.

Bebelerin sütüyle Türk ordusu kurulur.

Havza,Erzurum, Sivas kurtuluşu müjdeler.

Vahdettin, Damat ferit hani şimdi nerdeler?

Milletin iradesi Ankara’da buluştu.

Bu ne güzel bir haber bu ne muhteşem muştu.

Artık zafer yakındır yakındır güzel günler.

Sakarya, Kocatepe top sesleriyle inler.

İzmir’in kurtuluşu düşmanın sonu oldu.

Yurduma göz koyanlar kanlarında boğuldu.

Şimdi anıyor millet ecdadını şükranla.

Gerekirse tarihi yazarız yine kanla

SİNAN ORHAN

MUSTAFA KEMAL

Atatürk bir güneş gibi,

Doğmuş 19 Mayıs’ta,

Davul, zurna bir düğün,

Başlamış bütün yurtta.

Bir kurtuluş ateşi,

Yakılırken Samsun’da,

Vazgeçilmezdi artık,

Ölüm de olsa sonunda!

Yeşeren tüm umutlar,

Sonunda bahar oldu,

Bütün işgalci düşmanlar,

Vatanımızdan kovuldu.

Unutur mu? bu millet!

Önderi Mustafa Kemal’i.

Sonsuza kadar bakidir,

Ona olan sevgisi.

BİRKAN SOYLU

ON DOKUZ MAYISTA SAMSUN UFKUNDAN

Bir güneş yükseldi göklere doğru

Bir millet uyandı derin uykudan,

Koştu o parlayan güneşe doğru

Bu güneş hürriyetin müjdecisiydi

Mustafa Kemal’in ta kendisiydi

İşte, hakiki kurtuluşu ölmekte bulan bu “Güneş”, Samsun’da doğarken “Ya İstiklal Ya Ölüm!” parolasıyla doğmuş, halkın kurtuluşa giden önderi olmuştur.

Bu Güneş; Samsun’dan sonra, Amasya, Sivas, Erzurum ve oradan da yeni bir Türk devletinin kuruluş meşalesini yakmak için Ankara’da doğacaktır.

İşte on dokuz Mayıs

Vardık bir kapısına Anadolu’nun, önlerine Samsun’un.

Öyle büyüdü ki ağzımız,

Öyle acıktık ki,

Bize ekmek değil, dağ sunun

Tez Erzurum’a, Sivas’a, Ankara’ya...

On dokuz Mayıs Atatürk’ün doğum günüdür. On dokuz Mayıs, kurtuluş güneşinin Samsun’da parladığı gündür. On dokuz Mayıs Türk Milletinin, kurtuluşa adımını attığı gündür. On dokuz Mayıs Türk Milletinin önderini bulduğu gündür.

Bu önder vatanı düşmandan kurtardı. Yeni Türk Devletinin temellerini attı. Yeni Türk Devletini kurdu ve biz gençlere emanet etti. Emanet ederken de şöyle dedi:

“Gençler!... Cesaretimizi pekiştiren, sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık ve uygarlığın, vatan sevgisinin en değerli sembolü olacaksınız.”

Gençler vatan size emanet edilmiştir. Onu en iyi şekilde yüceltecek ve koruyacak sizlersiniz.

BİR GÜNEŞ DOĞUYOR

Atatürk diyor ki: “Bizi öldürmek değil,canlı canlı mezara gömmek istiyorlar. ”Kara bulutlar Türkiye’nin üzerinde dolaşıyor. Mondros Mütarekesi peşinden Sevr Antlaşması ve ateşkes.

Böyle antlaşma olur mu? Yurt parça parça edilmiş,Anadolu insanı,kan ağlıyor.

Memleketin asıl sahibi olan Türk halkı başsız, bölünmüş kuşku içinde, bezgin haldedir.

Kurtuluş ve bağımsızlık umutları ve çalışmaları bölgesel kalmakta birleşememektedir. Memleketin batı ve güney bölgelerinde silahlı karşı koymalar başlamıştır; fakat sayıca çok ve silah bakımından üstün düşman kuvvetleri karşısında bu direnmeler kırılmaktadır.

İşte, bu durumda Mustafa Kemal çıkıyor ortaya ve diyor ki: “Bir tek karar vardır, o da milli egemenliğe dayanan kayıtsız şartsız, bağımsız bir Türk Devleti kurmak.”

Yurdun çeşitli yerlerinde direnme hareketleri devam ediyor, düşmana kurşun sıkılıyor, vurulan yumruklar memleket kadar büyük, eline silahı alan memleket savunmasına katılıyor. Aralarında dayanışma yok, dağınıklık herkesi tedirgin ediyor. Anadolu sahipsiz, bir önder, bir kumandan bekliyor.

İşte, Bandırma vapuru bu önderi, bu kumandanı getiriyor, Samsun’dan Kurtuluşa bir güneş doğuyor.

Evet Mustafa Kemal bir karar veriyor. Verilen bu kararı ise şöyle açıklıyor. “Türk Milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşaması esastır. Bu esas, ancak tam bir bağımsızlıkla sağlanabilir. Ne kadar zengin ve ne kadar varlıklı olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir millet, uygar insanlık karşısında uşak olmak durumundan daha yüksek bir muameleye layık görülmez. Böyle bir millet, esir yaşamaktansa ölmeyi tercih eder.”

Böyle bir durum karşısında Samsun’da doğan güneşin yükselmesi, tüm ülkeyi aydınlatması, milli birlikle sağlanabilir.