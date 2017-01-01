ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İzmir
GÜNDEM

İzmir'de bir kişi boşandığı eşini kafasına çekiçle vurarak öldürdü

Kanlar içinde yere yığılan ve kafası parçalanan Işık İ., eski kocası tarafından çıplak bir şekilde sokağa çıkarıldı

16 Mayıs 2017 Salı, 10:21:58 Güncelleme: 10:23:33 İHA

İzmir'in Dikili ilçesinde 59 yaşındaki Yahya Cengiz K. boşandığı eşini başına çekiçle vurduktan sonra çıplak bir şekilde sokağa attı. Defalarca başına çekiç darbesi alan genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay, dün akşam 17.00 sıralarında Gazi Paşa Mahallesi Duygu sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Antalya'da yaşayan 59 yaşındaki Yahya Cengiz K. boşandığı eşi 33 yaşındaki Işık İ.'nin kaldığı eve gitti. Bir süre sonra ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle Yahya Cengiz K., eline aldığı çekiçle defalarca Işık İ.'nin başına vurdu.

ÇIPLAK ŞEKİLDE SOKAĞA ATTI

Kanlar içinde yere yığılan ve kafası parçalanan Işık İ., daha sonra eski kocası tarafından çıplak bir şekilde sokağa çıkarıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolün ardından Işık İ.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası Yahya Cengiz K., polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınırken, genç kadının cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırırdı.

Ayrıca, ikilinin 8 yaşlarında bir kızlarının olduğu ve annesinin yanında kaldığı belirtilirken olay esnasında dışarıda olduğu öğrenildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Anne sözü dinledi Harvard’dan bursu aldı
GÜNDEM

Yarım saat kala anne sözü dinledi, Harvard’dan bursu ...
Bakanlığın kaybolma kararı: "Yeni hayat kurma arzusu olabilir"
GÜNDEM

Bakanlığın 'kaybolma kararı'na acılı evlattan tepki!
İzmir Bayındır'da kayıp olan Kadriye G., öldürüldü mü?
GÜNDEM

9 aydır kayıp olan Kadriye'nin dosyası arap saçına ...
Atı aracının arkasına bağlayıp sürükledi!
GÜNDEM

Aracının arkasına iple bağladığı atı sürükledi!
Muğla'da 24 kişinin can verdiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
GÜNDEM

Muğla'da 24 kişinin can verdiği feci kazanın ...
Anneler Günü'nde en acı veda
GÜNDEM

Anneler Günü'nde en acı veda

Devlet Bahçeli, grup toplantısında konuşuyor
GÜNDEM

DEVLET BAHÇELİ, GRUP TOPLANTISINDA KONUŞUYOR
Trabzon'da teröristle çatışma! 1 asker yaralı
GÜNDEM

SÜMELA MANASTIRI YAKININDA TERÖRİSTLE ÇATIŞMA! 1 ASKER YARALI
İzmir'de bir kişi boşandığı eşini kafasına çekiçle vurarak öldürdü
GÜNDEM

İZMİR'DE VAHŞET! KAFASINI ÇEKİÇLE PARÇALAYIP, ÇIRILÇIPLAK SOKAĞA ATTI
Enerji Bakanlığı ve MEB'de FETÖ operasyonu
GÜNDEM

ENERJİ BAKANLIĞI VE MEB'DE FETÖ OPERASYONU
Mersin'de tehlikeli gerginlik
GÜNDEM

MERSİN'DE TEHLİKELİ GERGİNLİK: 7 YARALI, 11 GÖZALTI
Kadir Topbaş'tan '1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi' tepkisi
GÜNDEM

TOPBAŞ: SESSİZ, SAKİN DURUYORSAK BİR YERE KADAR!