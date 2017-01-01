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Mersin'de tehlikeli gerginlik

Toplanan grup içerisinde, olayı bahane ederek provokasyon yapan yasadışı terör örgütü sempatizanlarının olduğunu tespit eden emniyet güçleri olaya müdahale etti

16 Mayıs 2017 Salı, 10:24:26 Güncelleme: 10:27:41 DHA

Mersin'de 24 yaşındaki Hanifi Hisak'ın önceki gece Suriyeliler tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından sosyal medya üzerinden haberleşerek toplanan bir grup, dün gece Suriyelilerin ev ve işyerlerine saldırdı. Çıkan olaylarda 7 kişi  yaralandı, 11 kişi de gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, merkez Akdeniz İlçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde 14 Mayıs gecesi gürültü yüzünden 1 kişinin öldüğü kavgayı bahane eden grup, sosyal medyadan örgütlenerek toplandı. Yenipazar, Hal ve Şevket Sümer Mahallelerinde Suriyeli ailelere ait işyeri ve evlere zarar veren grup, Suriyeli vatandaşlara taş ve sopalarla saldırdı.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Toplanan grup içerisinde, olayı bahane ederek provokasyon yapan yasadışı terör örgütü sempatizanlarının olduğunu tespit eden emniyet güçleri olaya müdahale etti. Taş ve sopalarla hafif şekilde yaralanan 7 kişi kaldırıldıkları hastanelerde ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.  Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gidip incelemelerde bulunurken, bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi, uyarılara rağmen dağılmayan ve saldırıda bulunan 11 kişiyi gözaltına aldı.

Hanifi Hisak'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 Suriyelinin ise sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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